"In chestiunea ordonantelor de urgenta noi am spus ca trebuie sa facem un pas mai curajos, un pas mai hotarat si trebuie sa eliminam din Constitutia Romaniei institutia ordonantelor de urgenta. Legiferarea se face in Parlament si daca vrem stat de drept, institutii solide - Parlament, Guvern si celelalte institutii - atunci legiferarea trebuie readusa in forul legislativ. De aceea noi consideram ca nu este nevoie de ordonante de urgenta, putem pastra in Constitutie pentru situatii exceptionale - caz de razboi, sper ca nu va fi cazul niciodata, si catastrofe naturale -, dar in rest se poate…