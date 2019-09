Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis este primul președinte care nu a adresat maghiarilor niciun mesaj cu ocazia zilei de 15 martie, în cei cinci ani de mandat, a declarat, sâmbata, Kelemen Hunor, la o dezbatere din Harghita. Președintele UDMR susține ca numarul maghiarilor care îl susțin pe Iohannis s-a…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca, pentru a trece moțiunea de cenzura in Parlament, poarta discuții cu toate grupurile parlamentare, inclusiv cu social-democrați. Orban a spus ca momentul depunerii moțiunii este condiționat de un acord al tuturor semnatarilor pentru o varianta de text."Am…

- "Am stabilit un calendar de negocieri. Astazi este miercuri, deja am derulat negocieri cu cea mai mare parte a posibililor parteneri si in viitorul apropiat vom purta negocieri si cu celelalte doua formatiuni cu care nu am purtat pana in prezent. Ca atare, ritmul de discutie este rapid. Sigur ca…

- "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja ca depun motiune de cenzura au pierdut deja o saptamana. Daca mai pierd o saptamana, s-ar putea sa fie o surpriza mare: sa existe o reorientare, fiindca asa e in Parlamentul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca alegerile anticipate sunt excluse in acest an, scrie Antena 3. Acesta a mai subliniat, ca Uniunea nu are argumente pentru a sustine un Guvern minoritar PSD, dupa...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunta ca formasiunea pe care o conduce va astepta depunerea unei motiuni de cenzura, asa cum a anuntat PNL, si o va vota, pentru ca PSD sa paraseasca puterea. Kelemen subliniaza ca premierul Dancila are optiunea de a demisiona, pentru a nu fi umilita de un vot in Parlament.

