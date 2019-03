Justin Bieber nu se mai insoara cu Hailey Baldwin?

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-și menținea pielea hidratata și stralucitoare Hailey Baldwin folosește o crema de corp ce conține un ingredient secret ce este realizat din propriul sange. Justin Bieber și soția sa impart șamponul, insa nu și crema hidratanta, care se pare ca il dezgusta pe cantareț. „Cu siguranța nu folosim…

- Faima "vine la pachet" si cu probleme. Justin Bieber stie foarte bine acest lucru! Se pare ca artistul trece printr-o perioada dificila, luptandu-se cu depresia. Apropiatii spun ca Justin Bieber se afla sub tratament si ca nimic nu are de-a face cu proaspata sa sotie, Hailey Baldwin.

- Cantarețul canadian Justin Bieber și modelul american Hailey Baldwin, care s-au casatorit in secret, in septembrie 2018, vor face nunta pe 28 februarie, potrivit covermg.com, scrie Mediafax.Justin Bieber și Hailey Baldwin, fiica actorului Stephen Baldwin, s-au casatorit la New York, in septembrie…

- Nunta lui Justin Bieber. Ce stim despre eveniment! Justin Bieber si Hailey Baldwin s-au casatorit in secret in toamna anului trecut, dar au confirmat aceasta informatie abia spre sfarsitul anului. Pentru ca s-au luat doar in acte, cei doi par sa planuiasca nunta anul acesta. Iata ce se stie, momentan,…

- ToatE lumea credea cE Justin Bieber xi sotia lui, Hailey Baldwin, duc o viatE de poveste. Lucrurile insE, nu stau chiar axa. Hailey Baldwin a mErturisit cE se luptE anxitatea xi cu lipsa de incredere. SE fie probleme in relatia lor sau doar blondina are nevoie de ajutor?

- Hailey Baldwin, soția lui Justin Bieber, a marturisit ca se lupta cu lipsa de incredere si cu anxietatea. Ea a scris intr-o postate pe Instagram ca viața ei nu este nici de departe atat de perfecta pe cat pare din afara. Hailey Baldwin, in varsta de 22 de ani, este un model de succes și a ajuns in atenția…