Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, miercuri, ca ministrul Justitiei Ana Birchal trebuie sa ofere urgent explicatii publice cu privire la „foaia de parcurs” pentru intarirea statutul de drept din Romania, subiect dezbatut in plenul CSM de marti. Liderul ALDE a afirmat ca dezbaterile din plenul CSM de…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Ramona Manescu, a a declarat ca Romania este stat „partener“ al NATO, desi tara noastra este membru din 2004. Manescu a “retrogradat” statul roman in contextul unor discuții despre atentatul de la Kabul, intr-o intervenție telefonica la Digi24. “Nu cred ca exista o…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc marti la ora 14:52, ora Romaniei. Cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adincime de 140 de km. Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de III grad(e) Mercalli. Gheorghe Marmureanu, director…

- Pe scena politica din Romania, apele devin din ce in ce mai agitate. In ALDE, dupa recenta ieșire de la guvernare continua tradarile. Exemplul Ramonei Manescu, ministrul Afacerilor Externe de a ramane la guvernare alaturi de PSD este urmat in Bistrița Nasaud, oamenii lui Calin Popescu Tariceanu au batut…

- Trei cutremure au avut loc in Romania in mai putin de sase ore, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul a fost inregistrat la ora 00.05, in județul Vrancea, la adancimea de 70 kilometri. magnitudinea inregistrata a fost de 4,1 pe scara Richter. Un alt…

- Jurnalista Sorina Matei produce cutremur in randul anchetatorilor din cazul “Caracal”. Polițiștii au stat ore bune la ușa suspectului pe motiv ca procurorul nu le-a permis sa puna in executare mandatul emis de judecator. Sorina Matei publica o nota a Parchetului General in care arata ca se putea interveni…

- Haos total in vamile din Romania. Sistemul IT al Directiei Generale a Vamilor, parte a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a picat, iar angajații au fost nevoiți sa se intoarca la pix și hirtie. Se noteaza totul de mana, ceea ce a dus la prelungirea timpilor de așteptare in vami. Daca…

- Apar detalii despre cum a decurs plecarea din țara a Sorinei, fetița de 8 ani din Baia de Arama. Ea a parasit Romania insoțita de parinții adoptivi, familia Sacarin, doi romani stabiliți de mulți ani in SUA. Duminica dimineața, soții Sacarin au ajuns cu Sorina la Aeroportul Otopeni urmand sa decoleze…