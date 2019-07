Japonia: Incendiu premeditat la studioul de animație Kyoto Animation Cel puțin o persoana a fost ucisa și peste 30 au fost ranite într-un incendiu despre care autoritațile suspecteaza ca ar fi fost premeditat, la un studio de animație din Kyoto, scrie BBC News.



Presa locala a citat declarația autoritaților, prin care acestea au transmis ca un barbat a intrat prin efracție în studioul Kyoto Animation Co joi și a aruncat un lichid înca neidentificat, pornind un incendiu.



Barbatul suspectat a fost reținut și dus la spital pentru a-i fi tratate ranile.



Oficialii serviciilor de pompieri au anunțat ca 10 dintre cei raniți se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

