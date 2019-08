In cadrul unei reuniuni a partidului sau, Zingaretti a spus ca tratativele in desfasurare cu Miscarea 5 Stele (M5S) 'sunt si raman dificile si nu sunt o simpla plimbare in parc''. ''Un rezultat este deja clar: (liderul partidului Liga, Matteo) Salvini, care a fost principalul protagonist si poate pericol (pentru Italia), este izolat si infrant'', a subliniat liderul PD.

