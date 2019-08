Stiri pe aceeasi tema

- O decizie brutala a liderului extremei drepte italiene, Matteo Salvini, care intervine intr-un moment nepotrivit, in plina vara. Rupe, de fapt, coaliția la guvernare și arunca Italia in incertitudine. Lovitura de teatru in guvernul Italiei. Matteo Salvini, ministru de Interne și liderul Ligii (formațiune…

- Uniunea Europeana ar trebui sa permita Italiei sa reduca taxele si sa investeasca in economia verde pentru a stimula avansul PIB-ului, a afirmat luni vicepremierul Luigi Di Maio, liderul Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem), transmite Reuters. Di Maio se va întâlni în cursul zilei de…

- Cei doi oameni forte ai guvernului italian, Matteo Salvini, seful Ligii (extrema dreapta), si Luigi Di Maio, liderul Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem), au afirmat joi ca o reducere a impozitelor este "prioritara" pentru relansarea tarii, transmite AFP. "Printre obiectivele de realizat,…

- ​Daca guvernarea Italiei nu a fost niciodata ușoara, nici acest guvern - o coaliție între Mișcarea de 5 Stele (M5S) și Liga - nu a avut niciodata o viața ușoara, adevarul este ca de la alegerile europene între partenerii de coaliție atmosfera este, dupa cum au prezis și analiștii, insuportabila,…

- 'Vom vedea pana la sfarsitul lui iunie', a declarat Salvini, intr-un interviu pentru cotidianul Corriere della Sera. Guvernul populist italian a fost zguduit de dispute permanente intre cei doi parteneri de coalitie, Liga si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem). Desi se astepta ca disputele…

- "Daca Liga Nordului va fi primul partid din Italia, nu voi cere nici macar o jumatate de fololiu în plus, exista un contract. Daca vom fi primii și în Europa, vom avea mai multa putere sa aparam interesele Italiei și, evident, problemele italiene, reducerea impozitelor va fi prioritatea…