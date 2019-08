"In anii 2000, cand am inceput discutiile despre sectorul IT, la vremea respectiva i-am expus aceasta problema ministrului Comunicatiilor de la acea vreme, Dan Nica, toata lumea mi-a zis ca sunt nebun. Eu am propus atunci, in 2000, taierea impozitelor pentru lucratorii in IT. Lucram in Ministerul Educatiei.

Mi-au trebuit trei ani ca sa convingem Guvernul – si am avut doua puncte tari ca sprijin, pe domnul Dan Nica si pe Varujan Pambuccian – iar acel mesaj ca sa-i spunem asa, adoptarea modificarilor la Codul fiscal, e valabil si astazi, iar 6% din PIB-ul Romaniei vine din industria IT",…