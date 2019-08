Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat fara domiciliu a fost gasit mort intr-un pasaj subteran, in cartierul Unkapani, la Istanbul, unde politia a delimitat un primetru de securitate, relateaza AFP, potrivit news.ro.Strazile celui mai mare oras turc erau inundate, sambata, si blocate de masini, iar niciun feribot nu circula…

- Persoanele in varsta de 50 - 60 de ani, care sunt active din punct de vedere social, se confrunta cu un risc mai redus de a se imbolnavi de dementa mai tarziu in viata, conform unui nou studiu realizat de cercetatori de la University College London (UCL), informeaza vineri Press Association.…

- Accident rutier grav in Banat, astazi, in jurul amiezii, in urma caruia o persoana și-a pierdut viața iar altele au fost grav ranite. Coliziunea soldata cu un decedat a avut loc pe drumul de centura al municipiului Caransebeș, in jurul orei 12.00. In urma tamponului, ambele autoturisme au ieșit de pe…

- Paula Seling traverseaza o perioada nefericita din viața ei. Artistei i-a fost spart contul de Facebook și a facut un apel pentru toți fanii, in care ii roaga sa nu ia in considerare postarile recente.

- O femeie surprinsa de o viitura la Rucar a fost ranita si 10 persoane au fost evacuate, in urma unor precipitatii abundente cazute vineri dupa amiaza, potrivit reprezentantilor IGSU. Din cauza precipitatiilor au fost inundate 10 gospodarii, iar DN73, intre Rucar si Dragoslavele, a fost blocat din cauza…

- Inundații, accidente, incendii, nu conteaza ce se-ntampla, atunci cand telefonul din dispecerat suna, pompierii se echipeaza și intervin. Lasa deoparte orice sentimente care i-ar putea copleși, pentru a putea interveni eficient. Viața de pompier, așa cum puțini o vad, și puțini o cunosc, dar mulți o…

- Un tribunal turc a condamnat joi la inchisoare pe viața un total de 151 persoane, la capatul unui proces intentat in urma puciului nereușit din 2016, urmat de epurari de o amploare fara precedent in aceasta țara. Potrivit agentiei de presa DHA, printre cei condamnați, 128 au primit condamnarea pe viața…

- Luni dimineata, un accident cumplit s-a produs la Racaciuni, Bacau. Un om si-a pierdut viata si alti doi au gost raniti, dupa ce un TIR a strivit o masina intr-un gard si a intrat intr-o casa.