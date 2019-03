Stiri pe aceeasi tema

- Principalul adversar al lui Benjamin Netanyahu in alegerile de la 9 aprilie, fostul sef de stat-major Benny Gantz, l-a acuzat luni pe premierul israelian de implicare intr-o vanzare de submarine pentru care a fost audiat fara sa fie pus vreodata sub acuzare, relateaza AFP. Benny Gantz…

- Coreea de Nord a incasat peste 670 de milioane de dolari in valuta si monede virtuale prin intermediul atacurilor cibernetice, continuand astfel sa se sustraga sanctiunilor internationale, potrivit unui raport...

- Benjamin Netanyahu crede ca este un plan al adversarilor sai de a inlatura de la putere guvernul sau de dreapta, el denuntand joi perspectiva de a fi inculpat pentru coruptie, calificand-o drept o 'vanatoare de vrajitoare', informeaza AFP si dpa. Netanyahu a declarat ca este tinta unei campanii de…

- Avichai Mandelblit a decis inculparea lui Benjamin Netanyahu pentru abuz de incredere, in "Cazul 2000", afirma sursele citate. Dosarul se refera la o presupusa actiune a premierului israelian de a ajunge la o intelegere cu Arnon "Noni" Mozes, patronul cotidianului Yedioth Ahronoth, prin care sa obtina…

- Autoritatile braziliene au arestat opt angajati ai companiei miniere Vale SA in cadrul anchetei privind cauzele catastrofei de luna trecuta de la Brumadinho (sud-est), cand barajul unui lac de decantare a cedat, provocand cel putin 166 de morti, relateaza vineri Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Autoritatile britanice au arestat preventiv trei indivizi in investigatia privind uciderea unui cetatean roman in fata unui club din Londra, afirma surse citate de presa de la Londra.Trei barbati, cu varste de 20, 23 si 25 de ani, sunt acuzati de uciderea lui Tudor Simionov, care avea 33 de…

- "Nu am nimic de ascuns. In aceasta seara, cer sa fiu confruntat cu acesti martori, si, din partea mea, vreau sa fac acest lucru in direct, pentru ca publicul sa vada tot, sa auda tot si sa stie adevarul", a declarat Benjamin Netanyahu intr-o scurta alocutiune televizata la inceputul jurnalului de…

- Shay Nitzan, mana dreapta a procurorului general, Avichai Mandelblit, a afirmat miercuri, la un congres economic, ca a transmis biroului sefului sau recomandarile sale privind anchetele pentru coruptie care il vizeaza pe Netanyahu, fara a preciza ce contin acestea. Insa numeroase media israeliene…