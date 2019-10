Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes a fost protagonista unui moment emoționant in timpul audițiilor pe nevazute de la Vocea Romaniei. Una dintre concurente i-a cantat piesa ”Nu știi tu sa fii barbat”, iar artista a inceput sa planga. Dupa ce concurenta a terminat de interpretat piesa și Horia Brenciu s-a intors pentru a o…

- In seara de 26 septembrie, artista Julie Mayaya a facut un pas decisiv in cariera ei: a lansat primul EP din cariera. Intr-o simfonie de blues, rock, funk și pop, caștigatoarea ediției din 2012 a emisiunii Vocea Romaniei și actual antrenor vocal in cadrul echipei lui Horia Brenciu a revenit pe piața…

- Tortul a fost pe masura sarbatoritului. Acesta a avut mai bine de doi metri inalțime și a fost adus cu greu de catre angajații localuluim scrie wowbiz.ro. SCANDAL MONSTRU la VOCEA ROMANIEI dupa ce fiica lui Adrian Minune a urcat pe scena. Nu s-a vazut la TV Adrian Minune a petrecut…

- Talentata cantareața de peste Prut a fost casatorita, insa, mariajul cu Andi Banica nu a durat prea mult, scrie cancan.ro. Citeste si Vocea Romaniei 2019. Irina Rimes si Horia Brenciu, duel in replici Irina Rimes a fost inselata de fostul sot cu o rusoaica din Chisinau, pe nume Nica.…

- Horia Brenciu a revenit in echipa juraților de la „Vocea Romaniei” cu forțe proaspete și… glume pe masura. Toata lumea așteapta cu nerabdare sa savureze momentele dintre Horia și Tudor Chirila care, fara pic de indoiala, ca vor fi deliciul emisiunii. Horia Brenciu ne-a acordat un interviu, in exclusivitate,…

- Florin Calinescu a anunțat recent ca se retrage din televiziune, dupa ce a decis sa intre in politica. Astfel ca, o intrebare s-a aflat pe buzele tuturor: Cine il va inlocui pe juratul de la Romanii au talent? Ei bine, se pare ca Horia Brenciu este asul din maneca televiziunii din Pache Protopopescu.…

- Nagashibay Zhusupov s-a sinucis in luna iunie, dupa ce a urmarit miniseria "Cernobil" a celor de la HBO si a resimtit frustrare fata de guvern, scrie a1.ro. Acesta a suferit enorm cand a fost obligat sa se mute cu soția și cu cei cinci copii intr-o camera dezastruasa dintr-un hotel. Potrivit…