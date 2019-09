Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile au lovit zona continentala a Spaniei dupa ce au trecut pe deasupra Insulelor Baleare din Marea Mediterana miercuri. Vineri, cele mai afectate zone erau provinciile Almeria, Murcia, Alicante si Valencia, in unele locuri fiind inregistrati peste 200 de litri de ploaie pe metru patrat.Joi,…

- Cea de-a treia victima este un barbat care pare sa fie ignorat avertismentele de vreme rea, atunci cand a condus printr-un tunel, in care a ramas blocat din cauza inundatiilor.Furtunile au lovit zona continentala a Spaniei dupa ce au trecut pe deasupra Insulelor Baleare din Marea Mediterana…

- Inundații puternice au loc in Spania, fiind afectata in special regiunea Valencia. In imaginile video pot fi vazute masini luate de șuvoaiele de apa. Școlile au fost inchise, iar peste un sfert de milion de copii au ramas acasa, au anunțat joi autoritatile, scrie Agerpres, citand AFP. In regiune a fost…

- "Decesul a doua persoane a fost confirmat, un cuplu de 70 de ani a carui masina a fost luata de ape (...) la Caudete", o localitate din Castilla-La Mancha, au informat pe Twitter serviciile de urgenta locale.In provinciile invecinate, Valencia si Murcia, numeroase scoli au fost inchise…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Valenciana, ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a actualizat prognoza de vreme nefavorabila si a emis un cod rosu de furtuni si intensificari ale vantului,…

- Procesul privind un meci suspectat ca a fost trucat, Levante - Real Zaragoza (1-2), disputat in 2011 in campionatul Spaniei, s-a deschis marti la Valencia, printre acuzati fiind Ander Herrera, fotbalistul echipei PSG, informeaza AFP. Acest prim mare proces ce are loc in Spania intr-un caz de trucare…

- Serviciul de Investigatii Criminale Timis a fost sesizat cu privire la un caz de lipsire de libertate comis pe teritoriul Spaniei, victima fiind o romanca, in varsta de 51 de ani, care era abuzata fizic si tinuta intr-un apartament dintr-un sat de langa Valencia, sub supravegherea permanenta a concubinului…

- Autoritatile franceze vor preda temporar Spaniei doi fosti sefi ai organizatiei separatiste basce ETA, inchisi in prezent in Franta, pentru a fi judecati de instantele spaniole, informeaza AFP.