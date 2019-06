Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a anuntat marti, 11 iunie, dupa sedinta Consiliului Suprem de Securitate, ca Decretul semnat de Pavel Filip privind dizolvarea Parlamentului si numirea datelor alegerilor parlamentare anticipate pe 6 septembrie „nu corespunde normelor constitutonale”.

- In urma consultarilor cu fracțiunile parlamentare, președintele Igor Dodon a anunțat ca a anulat decretul ce a fost semnat de Pavel Filip, privind dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate la data de 6 septembrie. Potrivit șefului statului, decretul semnat de Filip,…

- Premierul in exercitiu Pavel Filip a semnat duminica, 9 iunie, decretul privind stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate, dupa ce Curtea Constitutionala a constatat circumstantele de dizolvare a Parlamentului, iar in urma refuzului lui Igor Dodon de a semna decretul de dizolvare a Parlamentului,…

- Pavel Filip, care a preluat funcția de președinte interimar al Republicii Moldova, dupa suspendarea lui Igor Dodon, a semnat decretul de organizare a alegerilor anticipate in data de 6 septembrie.Filip cere demisia lui Igor Dodon din funcția de președinte și considera ca Moldova se confrunta…

- Curtea Constituționala l-a suspendat din funcție pe președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Pavel Filip, potrivit deciziei CC ar urma sa preia interimatul. Sesizarea a fost depusa de deputații democrați Sergiu Sirbu, Igor Vremea și Vladimir Cebotari, informeaza agora.md. "Se constata ca circumstanta…

- Cu cat mai aproape va fi termenul de dizolvare a Parlamentului, cu atat discutiile dintre formatiunile care au acces in legislativ vor fi mai constructive, a declarat presedintele Igor Dodon in cadrul emisiunii "Moldova in direct'' de la postul public de televiziune Moldova 1, informeaza…

