Interviu cu artizanul inovatiilor in ING: cum a reusit grupul olandez sa gestioneze transformarea digitala intr-o organizatie cu peste 50.000 de angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișoreni de la Secția 3 au facut uz de arma, noaptea trecuta, pentru prinderea unui tanar de 20 de ani, dat in urmarire naționala pentru talharie calificata. Individul, care a reușit sa scape de oamenii legii, ar fi comis fapta in 2016, iar in 13 ianuarie 2017 a fost condamnat la 1 an și…

- La 30 de ani de la aparitia „Nostalgiei“, Mircea Cartarescu, care implineste, pe 1 iunie, 63 de ani, publica „Melancolia“, un volum care reprezinta un „regres la diferite etape ale dezvoltarii psihice a copilului“ si prin care s-a vindecat de unele traume interioare. In rest, scriitorul, care se bucura…

- Moneda digitala Bitcon a reusit sa surprinda pe toata lumea, in aceasta dimineata, cand a reusit o crestere impresionanta de 1000 dolari per unitate, de la 7,010.80 (ieri), la 8.050.87 (astazi).

- București, 9 mai 2019. Numarul de perechi de incalțaminte vandute a crescut de la 3,35 milioane la aproape 3,6 milioane de perechiin2018. „Suntem foarte mulțumiți de rezultat. Dupa doisprezece ani in Romania ne focusam in continuarepe creștere și ne orientam in mod consecvent spre necesitațile clienților…

- In Republica Moldova și-a lansat activitatea AdMixer Moldova - reprezentanți oficiali ai AdMixer Advertising, unul din cei mai mari experți de pe piața de publicitate digitala din Europa de Est.

- O tanara buzoianca de 25 de ani, Roxana Coclea, a fondat, in urma cu mai bine de un an, firma de servicii profesionale de curațenie Rxc Quality Solutions SRL, cu fondurile obținute prin programul Start-Up Nation 2017, in valoare de 44.000 de euro (200.000 de lei). Ea spune ca a renunțat la jobul de…

- Ion Caramitru este un stalp al teatrului romanesc. Actor, regizor, director al Teatrului National din Bucuresti, presedinte al Uniunii Teatrelor din Romania (UNITER), fost Ministru al Culturii, participant activ in Revolutia din Decembrie 1989 si, mai nou, tata de politician.

- Globant, lider mondial pe servicii de tehnologie digitala, deschide la Cluj-Napoca un centru de dezvoltare și va angaja in urmatorii 2 ani circa 600 de oameni la nivel local. Martin Migoya, CEO -ul și co-fondatorul companiei, a precizat ca strategia este de a se dezvolta pe orizontala, spre orașele…