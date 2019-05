Interfeţele intelectualului (II) Scriam in articolul de miercurea trecuta despre codoslacul politic al intelectualul care mijloceste astfel desfraul politic, despre faptul ca acest codos al gandirii se inhaiteaza in sustinerea prin comentarii nesfarsite (uneori si prin fapte) pe ultimul dobitoc politic. Este ceva in capilarele intelectualului, care-l face (in afara de lasitate si frica, cum a fost cazul in aderarea volens-nolens la ideologia comunista, sau prostia pur (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Vreau sa fac aici si trista constatare: noi, care intelegem lucrurile acestea, nu facem nimic sa le indreptam si, deci, vinovatiile noastre sunt la fel de dureroase, cand doar comentam pisicher si ne cufundam mereu in aceeasi balacareala balcanica. Care "noi" poate va veti intreba. Noi, intelectualii.…

- Presedintele ALDE, Calin-Popescu Tariceanu, a venit sambata cu o noua replica pentru Adrian Ursu, fiul disidentului, afirmand ca nu a vrut sa castige capital politic si ca tot incidentul a fost din cauza „ca probabil memoria mi-a jucat o festa”. Anterior, Andrei Ursu a declarat ca seful Senatului se…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca “numai un nesimtit” poate sa ii reproseze ca nu vrea sa vina oamenii la vot cand el a fost condamnat politic pentru ca a vrut sa aduca oamenii la vot. “Temele in sine de la referendum nu sunt de respins, noi nu am fost niciodata impotriva luptei anticoruptie, PSD…

- Analistul politic Cristian Tabara impreuna cu invitații sai v-a analiza inflexibilitatea celor din PAS și PPDA precum și ultimatumul politic dat: ori de dați un guvern minoritar, ori blocam totul cu o opoziție radicalizata.

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian considera ca referendumul pe justitie propus de presedintele Klaus Iohannis pentru data de 26 mai va fi folosit ca un instrument politic. "In momentul in care un presedinte vorbeste despre un referendum, fara a mentiona intrebarea de care este vorba, e…

- Manfred Weber a declarat, sambata, la Summitul PPE al liderilor locali și regionali, ca Europa trebuie sa devina puternica și din punct de vedere politic, nu doar economic, pentru a putea face fața provocarilor Chinei, acțiunilor lui Vladimir Putin, Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan, scrie Mediafax.„Suntem…

- Umaniștii se pregatesc deja de alegerile locale de peste un an. In prezența coordonatorului politic național a fost lansat candidatul Partidului Puterii Umaniste la Primaria Sectorului 5.“Primarii in funcție au avut 3 ani sa arate ce pot. Din pacate, cei mai mulți n-au putut nimic. Sau n-au…

- Potrivit Hartii Marsh a riscului politic, in 2019, indicele de risc pentru Romania este de 65,2. Indicele de risc operational este 62,5, in timp ce indicele de risc politic pe termen scurt este evaluat la 70,6. Cu cat indexul acordat unei tari este mai mare (limita superioara este 100) cu atat riscul…