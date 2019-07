Stiri pe aceeasi tema

- O grupare infracționala specializata in inșelaciuni a fost destructurata de poliițiștii sibieni. Aceștia au reținut marți, cinci persoane banuite ca ar fi pacalit15 persoane din judetele Sibiu, Brasov si Hunedoara, prin metoda „Accidentul”. Polițiștii de investigații criminale din Sibiu, sub coordonarea…

- Politistii sibieni au retinut cinci persoane acuzate ca faceau parte dintr-o grupare specializata, care ar fi savarsit, in acest an, 15 inselaciuni in judetele Sibiu, Brasov si Hunedoara, prin metoda "Accidentul", prejudiciul fiind estimat la 75.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului…

- Politistii au retinut cinci oameni acuzați ca faceau parte dintr-o grupare specializata, care ar fi savarsit, in acest an, 15 inselaciuni in judetele Sibiu, Brasov si Hunedoara, prin metoda "Accidentul", prejudiciul fiind estimat la 75.000 de lei. „Politistii de investigatii criminale din Sibiu, sub…

- Șeful poștașilor din Sebes, județul Alba, a fost retinut de politisti, fiind acuzat de abuz in serviciu si fals intelectual. Politistii din Alba au continuat, astfel, cercetarile in dosarul privind faptele de abuz in serviciu si fals intelectual care ar fi fost savarsite de catre angajatii Oficiului…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Serviciului de Investigații Criminale Maramureș, impreuna cu cei din cadrul Direcției de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, continua activitațile specifice…

- Dosarul instrumentat de polițiștii din Timiș s-a finalizat, miercuri, cu 18 percheziții in Timiș, Arad și Suceava, la domiciliile suspecților banuiți ca ar face parte din aceasta grupare. „In data de 26 iunie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului…

- Polițiștii din Alba cerceteaza 4 funcționari din cadrul unei instituții publice din județ, care ar fi cauzat bugetului acesteia un prejudiciu de peste 230.000 de lei. Polițiștii au facut percheziții la domiciliile funcționarilor și la sediul instituției de unde au ridicat documente contabile și medii…

- Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Nasaud a informat ca pe 9 mai, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale „s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infractiunii de inselaciune, in dauna unei societati comerciale cu punct de lucru in Bistrita”.…