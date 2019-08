Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a crescut cu 4,8% in primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din anul precedent, pe serie ajustata sezonier, si cu 4,7% pe serie bruta, arata estimarea semnal a Institutului National de Statistica, citata de Agerpres.

- Productia industriala a scazut cu 0,6% ca serie bruta si cu 0,4% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate in primele sase lui ale acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Pe serie…

- Fata de acelasi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4,4% pe seria bruta si cu 4,6% pe seria ajustata sezonier; In semestrul I 2019, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu semestrul I 2018, cu 4,7%, pe seria bruta si cu 4,8% pe seria ajustata sezonier. Seria…

- Economia Romaniei a crescut cu 4,8% in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din anul precedent, pe serie ajustata sezonier, si cu 4,7% pe serie bruta, arata estimarea semnal a Institutului National de Statistica. În trimestrul doi al acestui an, creşterea PIB…

- Economia Romaniei a crescut cu 4,8% in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din anul precedent, pe serie ajustata sezonier, si cu 4,7% pe serie bruta, arata estimarea semnal a Institutului National de Statistica. In trimestrul doi al acestui an, cresterea PIB a fost de 1%…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, in primele sase luni din acest an, fata de perioada similara din 2018, atat ca serie bruta cu 6,7% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 6,5%, potrivit datelor Institutului…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, luni, cresterea de 5%, serie bruta, a economiei romanesti in primul trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar a revizuit, in jos, datele din seria ajustata sezonier. Guvernul mizează în acest an pe o creştere…

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a urcat la 4% in luna aprilie a acestui an, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (3,9%), potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani)…