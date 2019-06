Stiri pe aceeasi tema

- Campanie de donare de sange „Digi doneaza viața” Sute de angajați ai grupului Digi | RCS & RDS, ”#conectați la viața”, potrivit mediafax.Digi | RCS & RDS, impreuna cu Centrul de Transfuzie Sanguina București și celelalte centre regionale din țara, demareaza campania de donare de sange…

- O tragedie dintr-o familie de romani a cutremurat Italia in aceste zile, dupa ce un tanar de 29 de ani si-a ucis mama cu sange rece dupa o cearta in familie. Incredibil ce a facut barbatul dupa savarsirea crimei. In dupa-aniaza zilei de miercuri, 8 mai, un barbat roman in varsta de 29 de ani și-a ucis…

- Duminica, 21 aprilie, in jurul orei 17:30, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Baciu au depistat un barbat de 24 de ani, din comuna Sanpaul, judetul Cluj, care ar fi sustras un autoturism cu scopul de a-l conduce si cu care ar fi produs un eveniment rutier cu pagube materiale. In fapt, barbatul ar fi…

- Zalauanii vor avea, din toamna acestui an, cel mai mare spațiu comercial construit vreodata in județ, un Centru de tipul “mall”, cum sunt cele pe care cu toții le cunoaștem, existente in alte orașe. Acest mall, Zalau Value Center așa cum este denumit , va fi construit pe o porțiune de cinci hectare…

- Ghinion cu carul pentru doi minori, care au incercat sa fure produse alimentare dintr-un magazin aflat pe str. Vasile Alecsandri din Timișoara. Adolescenții, ambii in varsta de 15 ani, au fost observați de angajații societații comerciale in timp ce furau bunurile de pe rafturi. Imediat, polițiștii locali…

- Un roman care traiește la Roma a pus pe jar autoritațile din Roma, dupa ce ieri a anunțat la numarul de urgența ca a plasat o bomba in zona San Pietro, din capitala Italiei. Barbatul, in varsta de 51 de ani, locuiește in cartierul Gianicolo, a anunțat rotalianul.com. Omul era intr-o stare de ebrietate…