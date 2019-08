Stiri pe aceeasi tema

- Romanca a jucat la dublu alaturi de Sloane Stephens impotriva perechii compuse din Maria Sharapova și Madison Keys. Imbracata intr-un tricou alb cu maneci kimono și o fusta petrecuta, Simona a contrastat cu portocaliul aprins al rusoaicei sau violetul din ținuta lui Sloane. La eveniment au participat,…

- Japoneza Naomi Osaka se mentine pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, romanca Simona Halep ramane pe patru, in timp ce americanca Madison Keys a urcat pe 10. Keys a reusit un salt de opt pozitii dupa titlul cucerit la Cincinnati. Halep…

- Naomi Osaka este noul lider WTA, in clasamentul dat publicitatii luni. 1. Naomi Osaka - 6147p 2. Ashleigh Barty - 6256p 3. Karolina Pliskova - 6185p 4. Simona Halep - 5223p 5. Kiki Bertens - 5120p 6. Petra Kvitova - 4780p 7. Elina Svitolina - 4577p 8. Serena Williams - 3995p 9. Aryna Sabalenka - 3565p…

- Jucatoarea canadiana Bianca Andreescu, locul 27 WTA, a eliminat-o, vineri, pe ocupanta locului 3 în clasamentul WTA, sportiva ceha Karolina Pliskova, în sferturile de finala al turneului Rogers Cup, de la Toronto, scrie News.ro.Andreescu s-a impus cu scorul de 6-0, 2-6, 6-4, într-o…

- Cu 5.933 de puncte acumulate, Simona Halep se menține pe locul 4 în clasamentul WTA, conform ierarhiei publicate luni. Dupa ce a parasit turneul de la San Jose înca din runda inaugurala (era campioana en-titre), Mihaela Buzarnescu a parasit TOP 100, ea aflându-se acum pe 127 (cu 497…

- Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, detinatoarea trofeului, este direct acceptata în turul al doilea al turneului Rogers Cup de la Toronto, faza în care va evolua, miercuri, cu Kristina Mladenovic din Franta, locul 49 WTA, beneficiara a unui wild card, sau cu o jucatoare…

- Cel mai mult a avut insa de pierdut Serena Williams. Sportiva din Statele Unite ale Americii, aflata pana acum pe locul 10, a mai coborat o pozitie si a iesit astfel din top 10 WTA. Clasamentul WTA de simplu feminin de luni: 1. Naomi Osaka 6.486 puncte 2. Ashleigh Barty - 6.350 puncte 3. Karolina Pliskova…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul opt mondial, s-a calificat, joi, in premiera in semifinalele turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut cu 6-3, 7-5 de americanca Madison Keys (14 WTA). Barty (23 ani), victorioasa in 69 de minute,…