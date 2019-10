Incident la metrou: Un călător a rămas cu piciorul prins între uşi, după ce a forţat intrarea în tren Un calator a fortat intrarea in trenul care se deplasa in directia Straulesti, dupa anuntul de inchidere a usilor, iar piciorul acestuia a fost prins intre usile garniturii, care a plecat din statie, iar barbatul a fost lovit de oglinda de pe peron, informeaza Metrorex. Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs miercuri, 9 octombrie 2019, in jurul orei 16:00, in statia de metrou 1 Mai. "Pasagerii din tren au apasat butonul de alarma, echipa de conducere a trenului actionand sistemul de franare de urgenta. Personalul de conducere a trenului a anuntat echipele de salvare, insa persoana respectiva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

