Începe testarea sistemului RO-ALERT, în județul Buzău Vineri, 21 septembrie 2018, in intervalul orar 10:00 – 12:00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupașcu” al județului Buzau va transmite, in patru UAT-uri de pe raza județului (Pietroasele, Padina, Beceni și Patarlagele) un mesaj pentru testarea Sistemului de avertizare a populatiei RO-ALERT, anunța Biroul de Presa al ISU Buzau. In aceeași zi, dar in intervalul 17:00 – 19:00, mai mult de jumatate din populația municipiului Buzau va primi același tip de mesaj pe telefonul mobil. „Mesajul-test va fi receptionat de toti cetatenii care detin telefoane mobile si se afla pe raza acestor… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De vineri va incepe testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT si in judetul Buzau. La ordinul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, In intervalul orar 10,00 – 12,00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau va transmite…

- Localnicii din comunele Pietroasele, Padina, Beceni și Patarlagele, precum și jumatate din muncipiul Buzau vor primi pe telefoanele mobile un mesaj prin care testeaza acest Sistem de avertizare a populatiei. Vineri, 21 septembrie 2018, in intervalul orar 10:00 – 12:00, Inspectoratul pentru Situatii…

- De vineri va începe testarea sistemului de avertizare a populatiei în situatii de urgenta RO-ALERT, în Capitala si în judetul Ilfov, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- De vineri va incepe testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul Ilfov, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov anunta ca de vineri va incepe testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul...

- De vineri va incepe testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul Ilfov, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Lansarea portalului web ro-alert.ro reprezinta o noua etapa in procesul de punere in funcțiune a aplicației RO-ALERT de avertizare și alarmare a populației in situații de urgența. Informarea populației privind funcționarea aplicației RO-ALERT este necesara pentru continuarea testelor la nivel regional…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a inceput, miercuri, testarea sistemului “RO ALERT”. Mai multi bucuresteni au primit miercuri un mesaj pe telefonul mobil. Este un test care urmareste verificarea transmiterii mesajelor de avertizare pentru situatii de pericol pentru populatie. Dupa ce aceste…