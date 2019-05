Începe RĂZBOIUL pentru scaunul lui Liviu Dragnea Marți se va declanșa procedura de vacantare a postului deținut pana luni de Liviu Dragnea, pentru ca, apoi, partidele sa inceapa negocieri pentru susținerea candidaților pe care ii vor propune. PSD revendica funcția ca aparținandu-i de drept, dupa caștigarea alegerilor parlamentare din 2016. ”Președinția Camerei Deputaților trebuie sa ramana la PSD”, a spus, luni, Lia Olguța Vasilescu, dupa intalnirea liderilor PSD cu noul lor președinte de partid, Viorica Dancila. Surse din conducerea PSD susțin ca Lia Olguța Vasilescu iși dorește funcția, așa cum și-ar dori sa fie și președinte la PSD, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

