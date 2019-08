Incendiu puternic în București. Nu mai există riscul extinderii focului la alte clădiri Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, in zona de nord a Bucureștiului, dupa ce o hala a luat foc. Fumul dens se poate observa de la distanța considerabila. Pompierii, care intervin la fața locului cu 25 de autospeciale, nu au reușit inca sa patrunda in interiorul depozitului. UPDATE 15:00: Incendiul izbucnit la o hala din parcul industrial Metav a fost localizat. Reprezentanții ISU București-Ilfov au precizat ca nu exista riscul ca flacarile sa se extinda și la alte cladiri din zona. Peste 100 de pompieri intervin pentru a lichida focul. La intervenție s-au alaturat și firme private de pompieri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

