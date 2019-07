Incendii de vegetație de amploare în centrul Portugaliei: Opt pompieri și 12 civili au fost răniți Peste 800 de pompieri au fost mobilizați în centrul Portugaliei pentru a stinge trei incendii puternice de vegetație, iar autoritațile au emis ordine de evacuare pentru populația din zonele afectate, scrie Mediafax citând BBC.

Cele trei incendii s-au declanșat sâmbata, iar autoritațile au anunțat ca duminica au reușit sa țina sub control doua dintre acestea. Incendiile s-au raspândit rapid din cauza vântului puternic din regiune.

Opt pompieri și 12 civili au fost raniți, iar Armata a decis mobilizarea soldaților pentru a ajuta la stingerea focului. Mai multe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de pompieri au fost mobilizați în centrul Portugaliei pentru a stinge trei incendii puternice de vegetație, iar autoritațile au emis ordine de evacuare pentru populația din zonele afectate, potrivit BBC

- Cele trei incendii s-au declansat sambata, iar autoritatile au anuntat ca duminica au reusit sa tina sub control doua dintre acestea. Incendiile s-au raspandit rapid din cauza vantului puternic din regiune. Opt pompieri si 12 civili au fost raniti, iar Armata a decis mobilizarea soldatilor pentru a…

- Sute de pompieri au fost mobilizați in centrul Portugaliei pentru a stinge trei incendii puternice de vegetație, iar autoritațile au emis ordine de evacuare pentru populația din zonele afectate, potrivit BBC, potrivit mediafax.Cele trei incendii s-au declanșat sambata seara, iar autoritațile…

- Circa 1.300 de pompieri au fost mobilizati duminica pentru a stinge incendiile de padure izbucnite intr-o regiune muntoasa din centrul Portugaliei, relateaza DPA si APP. Cel putin opt persoane au fost ranite in weekend in urma incendiilor semnalate in districtele Vila de Rei, Macao si Serta - la circa…

- Cel putin 14 politisti egipteni si-au pierdut viata miercuri intr-un atac asupra unui post de control din orasul Al-Arish, in nordul peninsulei Sinai, informeaza EFE citand surse de securitate. In atacul care a fost confirmat de televiziunea egipteana de stat au murit totodata cel putin patru teroristi,…

- In atacul care a fost confirmat de televiziunea egipteana de stat au murit totodata cel putin patru teroristi, in timp ce altii au reusit sa fuga. Ministerul de Interne a confirmat moartea a opt politisti, intre care un ofiter, si a cinci teroristi, potrivit unui comunicat difuzat de agentia oficiala…

- Politia portugheza a capturat peste o tona de cocaina, în valoare de 49 de milioane de dolari, si a arestat sapte persoane aflate la bordul unei nave de pescuit braziliene, într-o operatiune desfasurata în largul coastelor Portugaliei, transmite marti Reuters. Politia…

- Atacul asupra Counterpart International, un partener al Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID), a durat aproape sase ore si 24 de persoane au fost ranite, a anuntat intr-un comunicat Ministerul de Interne din Afganistan.Asediul s-a incheiat dupa ce fortele speciale…