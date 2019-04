Bursa de peste inaugurata cu mare fast la inceputul saptamanii de prim ministrul Viorica Dancila și de ministrul Agriculturii Petre Daea și-a inchis porțile pentru tranzacții, cel puțin pana in luna iunie. Dar, imediat dupa plecarea oficialilor, bursa s-a inchis. Potrivit stiri.tvr.ro , iata și explicația, data prin telefon de Adrian Izvoranu, directorul Casei de Comerț agroalimentar Unirea: „Procedura de proiect a fost lichidata pe data de 22.03. Am facut și atunci același lucru – am adus pește, l-am plimbat pe linia tehnologica, a funcționat, l-am vandut”. Testarea instalatiilor era obligatorie,…