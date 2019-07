In 2050, clima la Londra va fi asemanatoare cu cea de la Madrid, iar in Paris va fi ca in Canberra - studiu

Stiri pe aceeasi tema

- In 2050, clima la Londra va fi asemanatoare cu cea de la Madrid de acum. La Stockholm va fi ca la Budapesta, iar la Paris ca la Canberra, conform unui studiu dat publicitatii miercuri si care a luat in calcul scenariul cel mai optimist al incalzirii globale, informeaza joi AFP. Schimbarile vor fi si…

- Schimbarile climatice provocate de influenta omului ar fi stat la originea valului de caldura extrema consemnat luna trecuta in Europa cand in sudul Frantei a fost inregistrat un record national, 45,9 grade Celsius, cu 4 grade Celsius peste temperaturile maxime obisnuite in acea perioada a anului,…

- Orașele din Asia raman cele mai scumpe din lume, metropolele de pe continentul asiatic ocupand opt din primele 10 locuri in topul celor mai scumpe orașe din lume pentru expați, potrivit Mercer. Potrivit celui de-al 25-lea raport anual Cost of Living 2019, realizat de firma de consultanță Mercer,…

- O canicula de o precocitate fara precedent dupa 1947 s-a abatut luni asupra Europei, cu temperaturi care ar putea sa depaseasca 40 de grade Celsius in aceasta saptamana, stabilind noi recorduri de caldura, informeaza AFP. Valul de caldura provine din Sahara si a determinat autoritatile…

- Europa se va confrunta saptamana viitoare cu o canicula exceptionala prin precocitatea si intensitatea sa - temperaturi de 40 de grade Celsius in timpul zilei si de 25 de grade Celsius pe timpul noptii -, potrivit agentiilor nationale de meteorologie, care reamintesc ca valurile de caldura se vor inmulti…

- Dupa o saptamana plina de furtuni violente, un val de canicula va pune stapanire pe Europa de saptamana viitoare, potrivit Euronews. Specialiștii atenționeaza ca maximele vor atinge intre 35 și 40 de grade Celsius in Franța și Italia, scrie realitatea.net.