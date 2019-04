Stiri pe aceeasi tema

- Apariție neașteptata la "Insula Iubirii". Diana, fosta iubita a lui Ben si Aurel, fostul iubit al Alexandrei, se intorc in Thailanda, pentru sezonul 5 al show-ului. Au aparut primele imagini cu toti concurentii, inainte de a plecat in Thailanda. Printre aceștia se regasesc și Diana impreuna cu Aurel,…

- In cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii va intampina in Thailanda un cuplu neașteptat. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o noua serie de concurenți…

- In cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, noi concurenți descopera puterea irezistibila a „Insulei Iubirii” și efectele acestui test de cuplu pe care ei inșiși l-au dorit. Cu fiecare noua generație, concurenții au fost mai ascunși sau mai antrenați,…

- Premiera celui de-al cincilea sezon „Insula Iubirii” va avea loc luni, 22 aprilie, de la ora 20:00. Invitata la Antena Stars, Radu Valcan a facut dezvaluiri incendiare din culisele show-ului.

- Trei alarme spulbera fericirea in prima seara pe Insula Iubirii, in cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o noua serie de concurenți…

- In cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii este martorul unei scene șocante in istoria acestui test de cuplu. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o noua…

- In cel de-al cincilea sezon al show-ului, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii este martorul unei situații unice in istoria sa și nemaiintalnite in cazul acestui test...

- In cel de-al cincilea sezon al show-ului, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, Insula Iubirii este martorul unei situații unice in istoria sa și nemaiintalnite in cazul acestui test de cuplu. La doar cinci zile de la incheierea filmarilor pentru cel de-al patrulea sezon,…