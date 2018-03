Stiri pe aceeasi tema

- Kygo a folosit cele mai draguțe fotografii pe Facebook și Instagram pentru a anunța ca vineri va lansa noua piesa, numita “Remind me to forget”. Piesa anunța inceputul unui nou an plin de aventuri, asta dupa succesul masiv pe care albumul “Kids in love” l-a avut in 2017. Am tras și noi cu ochiul la…

- O noua premiera muzicala in Republica Moldova. Interpreta Olia Tira a lansat astazi o noua piesa intitulata „Fix ca tine", dupa ce luase o pauza de un an și jumatate. Impreuna cu producatoarea Ala Donțu, a filmat și un videoclip.

- Indian Wells (California) reprezinta unul dintre cele mai apreciate locuri ale continentului nord-american; aici pot fi imbinate pasiunile pentru tenis de camp, schi, plaja și golf, cata vreme iți poți da intalnire cu 350 de zile insorite pe an (temperatura medie anuala este de 23 de grade Celsius).…

- Dupa piese cantate in spaniola si engleza, a venit momentul ca AMME sa lanseze prima ei piesa in limba romana – “Vis strain”. Noua piesa a artistei este compusa de Mellina in studioul de la Tralala School. “Piesa “Vis strain” este piesa sufletului meu, primul meu single in limba romana, este produsa…

- Sigur ai mers macar la un party și te-ai distrat de minune pe piesele lansate de Zhu. Celebrul dj al muzicii electronice revine fresh pentru primavara cu o piesa ușoara și fina ca o dimineața de duminica. Piesa a fost lansata ieri și poarta semnatura in ritmuri fine de jazz ale lui Zhu, dar și... View…

- Diplo are planuri mari pentru urmatoarea perioada, ba chiar va avea parte de o vara destul de agitata. Artistul tocmai ce a lansat videoclipul piesei “Worry no more”, creata in colaborare cu Lil Yachty și Santigold, iar piesa e chiar boom. Artistul pregatește și Ep-ul “California”, la care lucreaza…

- Love is sweet … de la aceasta idee au plecat Cheat Codes si Kiiara in momentul in care au lucrat pentru “Put Me Back Together“. Piesa e un slow dance, o poveste despre acele relatii care reusesc sa ne puna pe linia de plutire. Nu e neaparat despre un iubit/o iubita, e si despre un... View Article

- Dupa lansarea piesei “Savior” luna aceasta, Iggy i-a pus pe fanii de pe Instagram pe ganduri cu privire la urmatorul videoclip. Videoclipul va aparea pe YouTube sambata, așa cum susține artista in descrierea postarii de pe Instagram. Clipul are puternice influențe religioase și este filmat in tema cu…

- O noua piesa lansata de Bonobo in colaborare cu George FitzGerald se așteapta a fi un real succes pe piața muzicii electronice. Pe partea de sunet, Bonobo a explorat zona vibranta și a venit cu noi sunete, mai imaginative și pline de fantezie pe care le-a pus intr-o piesa care sa te faca sa-i tot...…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Piesa “Back to Me” este inclusa pe primul album al lui Vanotek, lansat la finalul lui 2017 care include cele mai cunoscute piese precum “Tell Me Who” feat. Eneli, “In dormitor” și “My…

- Meghan Trainor a lasat de ințeles ca urmeaza lansarea viitoarei sale piese intr-un mod super ingenios. Vedeta și-a anunțat lansarea pe toate conturile rețelelor de socializare prin bilețele personalizate, create special pentru fani. De-a lungul weekend-ului Epic Records au creat scrisori pe care le-au…

- The Kryptonite Sparks au ales sa ne umple weekend-ul de energie pozitiva și vibe-uri bune cu o noua piesa, lansata vineri. Baieții de la The Kryptonite Sparks vor incepe un turneu prin țara pe 22 februarie, ei ajungand prin 11 orașe cu noile piese, dar și cu cele deja consacrate precum “Și golanii beau…

- SZA a lansat impreuna cu rapper-ul Towkio piesa “Morning view” și nu vrem sa sune prea dulce, dar iți da sentimentul ca ești pe plaja și privești rasaritul, in timp ce o asculți. Piesa este parte a albumului de debut al lui Towkio, denumit “WWW”. Sunetele calde ale chitarii combinate cu vocile celor…

- Dupa ce au cucerit topurile internationale cu albumul Evolve, cu peste 4 milioane de streamuri si 1.3 milioane de copii vandute, Imagine Dragons lanseaza astazi piesa “Next To Me” impreuna cu KIDinaKORNER / Interscope Records. Piesa a fost produsa de catre Alex da Kid si este primul release de la ultimul…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Dupa single-ul de debut “My Beat“, care a starnit reacții și a primit un feedback pozitiv din partea publicului, cei doi artiști floWmo revin cu o piesa fresh, Eyes Don’t Lie, o co-producție Roton Music și DeMoga Music. Ochii unei persoane iți transmit adevarul sau de fapt te pacalesc? Piesa și videoclipul…

- Daca The Chainsmokers pareau ca se indreapta spre EDM, se pare ca trupa se intoarcela orginile pop cu piesa “You owe me” ce a fost lansata ieri impreuna cu un videoclip super cool. Piesa este continuarea pentru “Sick boy”, lansata acum o luna, și va fi o parte importanta din viitorul album la care lucreaza...…

- Inca de la primele aparitii, AMI si-a creat o semnatura unica, cucerind publicul prin combinatia de sensibilitate si romantism. Printr-un sound care creeaza dependenta, AMI aduce in inimile noastre “Niste dragoste”, pentru ca avem nevoie de iubire nu doar de Valentine’s Day. “Dragostea e un joc fara…

- Feli Donose lanseaza videoclipul „Buna de iubit”, piesa cu care participa la Eurovision 2018. Piesa este ca o declarație de independența a femeilor, fie ca sunt ele mame, sotii, iubite, care vor si pot sa faca orice iși propun. “Pentru mine, dincolo de toate, muzica este foarte importanta pentru mesajul…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- “Piesa continua povestea de dragoste cu limba franceza pe care am inceput-o cu “Arrive”, evoluand atat din punct de vedere muzical, cat si al versurilor. Am lucrat foarte mult in aceste luni pentru a ajunge la cea mai buna versiune si suntem foarte fericiti cu rezultatul final.” – Caitlyn Compusa de…

- La puțin timp dupa ce Normani a aparut in videoclipul lui Khalid pentru “Young, dumb & broke”, cei doi pregatesc o piesa bomba pe care iși propun sa o lanseze chiar de ziua indragostiților. Confirmarea pentru noua piesa a venit chiar dupa lansarea videoclipului și inca de atunci fanii așteapta cu nerabdare…

- Luna trecuta dj-ul Marshmello a lansat piesa “Spotlight” ca tribut pentru rapper-ul Lil Peep, ce a decedat in noiembrie 2017. Rapper-ul nascut sub numele de Gustav Ahr și-a petrecut nenumarate ore in studio alaturi de Marshmello pentru aceasta colaborare. Dj-ul a subliniat de-a lungul piesei latura…

- Noah Cyrus se intoarce cu o noua piesa ce va ajunge la sufletul tuturor. Vocea lui Noah combinata cu energia artistei din spatele pieselor “Lean on” și “Cold water” și ajutorul pentru compunere venit din partea lui Max Martin dau valoare incredibila piesei și o fac gold. “Unde e orginilatea din oameni…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- “Click Click“, single-ul de debut al lui Emil Rengle, a fost inclus pe coloana sonora a filmului “Mom and Dad”, regizat de Brian Taylor, ce va avea premiera pe 19 ianuarie in cinematografele din toata lumea. Filmul este unul thriller/horror și ii are in distribuție pe Nicolas Cage, Selma Blair și Anne…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Na7halie Sade este o prezenta exotica pe scena muzicii romanesti, insa artista are origini in Franta, Scotia si Zambia si vrea sa cucereasca multe inimi din lumea intreaga cu piesa „Murda”, pe care o lanseaza, alaturi de MediaPro Music. Na7halie a devenit cunoscuta dupa ce a colaborat cu o companie…

- LocoDJ lanseaza primul single si videoclip din cariera – „This Is Love”, o poveste future pop dance, exotica, cu influente moderne de R&B. Piesa „This Is Love" este compusa de Alex Tabacar, Gheorghe Constantin Cristinel si Emanuela Oancea, iar producatorul oficial al acestui material este Geo Da Silva…

- Celebra cantareața P!nk a lansat ieri un videoclip cu impact puternic, dupa ce a cantat piesa “Wild Hearts Can’t Be Broken” la a 60 a ediție a premiilor Grammy. Filmat in intregime alb negru, clipul o prezinta pe P!nk imbracata intr-un top alb și uitandu-se la camera in timp ce transmite mesajul piesei.…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…

- A devenit deja un trend ca artiștii din S.U.A. sa il critice pe Donald Trump in videoclipurile și piesele lor, iar Justin Timberlake nu se lasa mai prejos. Artistul a lansat piesa “Supplies” de pe albumul “Man of the Woods“, iar videoclipul regizat de Dave Meyers este la inalțime. La inceputul videoclipului…

- Odata cu prima zapada ce s-a pus peste multe orase din Romania, proiectul CandyShop ne surprinde cu un fulg de zapada muzical – “Iarna intre noi”. Single-ul “Iarna intre noi” este compus de catre membrii proiectului CandyShop. Vocea cu un ambitus care ii ofera posibilitati nelimitate, catchy, proaspata…

- The Humans lanseaza astazi “Goodbye”, piesa cu care trupa s-a calificat in semifinala concursului Eurovision 2018. Din cei 60 de artisti calificati in semifinala concursului Eurovision 2018, piesa celor de la The Humans a incantat juriul, primind cel mai mare punctaj. O piesa cu un puternic mesaj social,…

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik. Interpreții Adrian Ursu și Ionel Istrati se afla de la sfârsitul anului trecut într-un turneu prin mai multe orase americane, postând pe retelele de socializare au aparut înregistrari video de la întâlnirile cu moldovenii stabiliti…

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- A fost o seara fantastica peste ocean, la Los Angeles, la decernarea Globurilor de Aur, cel puțin pentru echipa filmului “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” și a miniserialului de televiziune “Big Little Lies”, care au dominat ceremonia cu cate patru statuete. La polul opus, marele eșec a fost…

- Dupa ce la sfarsitul anului trecut a lansat „Acasa de Craciun“, o piesa sensibila despre familie, SAVE revine cu „All We Need“, single ce a reusit sa cucereasca juriul si sa intre in Selectia Nationala Eurovision Romania 2018. „All We Need“ este compusa de artist alaturi de Vlad Isac si se afla printre…

- Cand deja lumea era cu gandul la pregatirile pentru Craciun, Eminem și Beyonce s-au gandit sa-și aduca și ei contribuția la lista de surprize cu lansarea videoclipului ”Walk On Water”. Piesa de pe albumul ”Revival” a fost lansata ca single inca din noiembrie, doar ca abia weekendul trecut a fost completata…

- Voq.ro Steff da Campo & Liviu Hodor lanseaza impreuna cu RAS single-ul si clipul “Never look down” Steff Da Campo si Liviu Hodor lanseaza alaturi de RAS single-ul si clipul “Never look down”. Piesa este compusa de catre cei trei artisti, iar videoclipul este regizat de Andrei Stan. RAS, vocea hitului…

- Yoandri, artistul Global Records Latin de origine cubano-americana, le face o surpriza fanilor sai odata cu cel mai recent single și cu videoclipul acestuia: „Cherry on top”. Piesa reprezinta o premiera și un nou inceput pentru Yoandri, care lanseaza acum prima sa melodie in engleza. „ este prima mea…

- Voq.ro Jukebox si Bella Santiago lanseaza piesa si videoclipul “Auzi cum bate” Jukebox si Bella Santiago lanseaza single-ul si videoclipul “Auzi cum bate”, cu un mesaj emotional puternic. Versurile si imaginile subliniaza granita dintre doua lumi paralele, dintre vis si realitate, dintre sentimente…

- Voq.ro The Kryptonite Sparks lanseaza videoclipul piesei „Noapte in Nord” Mos Craciun vine mai repede anul acesta, cu o surpriza din partea The Kryptonite Sparks, care lanseaza videoclipul piesei “Noapte in Nord”.Dupa ce au urcat alaturi de Loredana Groza pe scena Salii Palatului, doua zile consecutive,…

- Vernisata la Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei din Sighetu Marmației, expozitia pictorului Paul Hitter, are ca tema centrala „reeducarea", prin mijloace și metode violente a deținuților politici intr-o perioada neagra din epoca comunista. Cadrul in care este prezentata expoziția…

- Imediat dupa ce am ascultat Camila Cabello – Havana la #earcandy, am dat peste ceva pe YouTube care ne-a lasat cu gura cascata. E vorba despre un remix facut de un internaut in care piesa este cantata de președintel american Donald Trump. Am difuzat și noi o parte din reinterpretarea Havana la Virgin…