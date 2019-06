IMAGINE DE COLECȚIE: Primarul, prefectul și șeful CJ, la mistrie Continental a inceput lucrarile la noua cladire din Iasi. Aceasta va avea opt etaje. Constructia va fi finalizata pana in luna martie a anului 2020. La demararea lucrarilor au fost chemate si autoritatile locale. Au dat curs invitatiei si primarul si prefectul si seful Consiliului Judetean. Toti trei au pus mana pe mistrie si au ajutat la punerea pietrei de temelie. Investitia totala in noul spatiu va fi de 27 de milioane de euro. Imobilul a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Noua cladire construita va avea opt etaje. Investitia totala in noul spatiu va fi de 27 de milioane de euro. Imobilul a fost proiectat pentru o capacitate de pana la 1.700 de locuri. La Iasi sunt dezvoltate produse pentru megatrendurile industriei auto: electrificare, conectivitate si conducere autonoma.…

