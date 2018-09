Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, presedintele organizatiei judetene Bihor a Partidului National Liberal, a demisionat din functia de prim-vicepresedinte pe strategii politice al PNL, scrie Agerpres. "La inceputul saptamanii trecute mi-am depus demisia la sediul central PNL", a declarat…

- Zvonul potrivit caruia Bolojan ar demisiona din aceasta funcție au mai fost vehiculate și in urma cu cateva luni, insa atunci primarul le-a infirmat. In urma demisiei, Bolojan va ramane cu funcția de președinte al PNL Bihor. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica…

- Primaria Oradea impreuna cu Episcopia Greco-Catolica va deschide luni, 27 august un cont pentru strangerea de fonduri in vederea refacerii Palatului Episcopal distrus sambata (25 august) seara de flacari, anunta primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan. „Unul dintre cele mai importante monumente arhitecturale…

- Ajunsa in Opoziție la nivel județean, filiala PNL condusa de Ilie Bolojan pare sa nu-și fi revenit nicicum din șocul pierderii șefiei CJ Bihor, in urma cu doi ani. Cu un PNL aflat intr-o Opoziție firava și la nivel central, iata ca primarii PNL din Bihor depind doar de ei, in mare…

- „Primaria Oradea are dreptul sa stabileasca politici publice care, respectand dreptul la proprietate privata, sa incurajeze cetațenii sa adopte anumite comportamente. Aceasta politica o voi susține chiar daca dvs., cei afectați, nu aveți cum sa o susțineți. Dorim sa incercam sa amorsam o dezvoltare,…

- La nici doua saptamani de la precedenta intervenție in Consiliul local, cand a acuzat municipalitatea de „genocid cultural”, Vioara Bara, președinta Uniunii Artiștilor Plastici filiala Bihor (UAP), a revenit, joi, in Sala Mare a Primariei, pentru a pleda cauza culturii contemporane oradene.…

- Portretistul Florin Lazau ”imbatranește” copii disparuți și reda identitate cadavrelor mutilate. Pasiunea pentru desen, pe care nu a abandonat-o in bagajele copilariei și mai apoi abilitatea de a reuși sa creioneze cu ușurința, in ”orb”, chipuri doar dupa descrieri – fie și in baza unor informații destul…