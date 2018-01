Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu este chemat joi de Direcția Naționala Anticorupție la Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a i se redeschide un dosar care fusese inchis in urma cu opt ani. Informația a fost prezentata in exclusivitate de Mihai Gadea, in ediția de duminica a emisiunii „Sinteza…

- Un oraș aradean ramane fara primar. Feieș de la Sebiș trebuie sa renunțe la funcție dupa ce, miercuri, Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei a respins recursul edilului in procesul cu Agenția Naționala de Integritate, care il declarase incompatibil in urma cu trei ani.

- Ieri, la Inalta Curte de Casație și Justiție s-au judecat cererile lui Mircia Muntean in dosarele in care a primit la final 6 ani de inchisoare cu executare: un recurs in casație, o contestație in anulare și un apel. Judecatorii ICCJ au decis in privința celor trei cereri astfel: In dosarul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua marti audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat…

- Se apropie momentul adevarului pentru fostul ministru al Finantelor, social democratul Darius Valcov. Procesul de coruptie al fostului demnitar ajunge la final, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa dea verdictul: vinovat sau nu.CTP spulbera Poliția Romana, in urma scandalului…

- Procurorul DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani, in care este acuzat ca a primit in total suma…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va decide astazi in cazul contestatiei facute de judecatoarea Camelia Bogdan impotriva deciziei CSM de excludere din magistratura. Camelia Bogdan este suspendata in acest moment din functia de magistrat, pana la solutionarea acestui proces. Decizia o sa fie definitiva.

- SURSA VIDEO: Facebook Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, referitor la incidentul rutier inregistrat in zona Palatului Parlamentului, ca a fost intocmit dosar de cercetare penala ce va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din primele informatii,…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in prima instanta in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. In acelasi dosar a fost judecat Lucian Coltea, cetatean american,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, Cristinel Bigiu, și omul de afaceri Gheorghe Doloiu au fost achitați in dosarul ”Mita la Interne”. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție nu este definitiva si poate fi atacta cu apel. Magistrații ICCJ, care judeca dosarul celor doi buzoieni, au…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta astazi sentinta definitiva in dosarul in care fostul ministru de interne, Gabriel Berca, a fost judecat pentru trafic de influenta. In luna mai 2016, acesta a fost condamnat de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare cu executare. In acelasi…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție urmeaza sa se pronunțe marți, in prima instanța, in dosarul in care fostul ministru Cristian David a fost acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 500.000 de euro. Magistrații au amanat de patru ori pana acum sentința in acest dosar. In același dosar…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va pronunța azi sentința definitiva in dosarul in care fostul ministru al Internelor Gabriel Berca și fostul deputat Mihai Banu au fost judecați pentru trafic de influența. In mai 2016, Gabriel Berca a fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va decide pe 11 decembrie daca in cazul contestatiei facute de judecatoarea Camelia Bogdan impotriva deciziei CSM de excludere din magistratura. Camelia Bogdan este suspendata in acest moment din functia de magistrat, pana la solutionarea acestui proces. Decizia din…

- Parchetul instantei supreme a deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce ministrul Internelor, Carmen Dan, a sesizat ca in casa i-ar fi fost plantat un dispozitiv de ascultare. Procurorii așteapta rezultatul expertizei tehnice pentru a vedea daca dispozitivul era unul profesional sau unul ce se poate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuia sa dea miercuri o prima decizie pe fond in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca si-ar fi traficat influenta contra a 300.000 de euro, pentru a-l ajuta pe un om de afaceri sa obtina retrocedarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca miercuri contestatia depusa de presedintele PSD, Liviu Dragnea, impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul "Tel Drum".Pe 21 noiembrie, DNA a instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta miercuri sentinta in prima instanta in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor, informeaza agerpres.ro. In acelasi dosar a fost judecat…

- Ioana Valmar, fosta sotie a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marti, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Ioana Valmar a fost chemata…

- Moastele Sfantului Grigorie Decapolitul au fost aduse la Galati de la manastirea Bistrita, din judetul Valcea, iar intampinarea raclei a avut loc la ora 15.00, intr-o zona centrala a orasului. Sfintele moaste au fost duse apoi, in procesiune, pana la Catedrala Arhiepiscopala din Galati unde, dupa…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar fi trebuit sa se pronunța, astazi, in dosarul in care fostul ministru de Interne, Cristian David, a fost judecat pentru ca ar fi primit 500.000 de euro pentru a interveni la fostul prefect de Buzau, Cristinel Bigiu, in vederea stabilirii dreptului…

- "Procurorul nu a procedat potrivit legii la determinarea pretinsului prejudiciu - nefiind pana la acest moment o constituire de parte civila in cauza. Sub acest aspect va solicit sa observati ca nu mi-a fost adusa la cunostiinta imprejurarea ca ar exista vreo constituire de parte civila din partea…

- Un nou termen in dosarul in care Sorin Blejnar, fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a fost condamnat, in prima instanta, la cinci ani de inchisoare. Judecatorii Lavinia Valeria Lefterache, Luciana Mera si Lucia Tatiana Rog, din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat pronuntarea, anuntata pentru astazi, in dosarul de trafic de influenta in care sunt judecati fostii demnitari Gabriel Berca si Mihai Banu, precum si fiul celui din urma, Lucian Banu. O decizie in aceasta cauza va fi luata pe 5 decembrie, dupa cum a anuntat…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție care judeca dosarul in care fostul președinte al Consiliului Județean Buzau, Cristinel Bigiu, este acuzat de spalarea banilor impreuna cu omul de afaceri buzoian Gheorghe Doloiu au suspendat pronunțarea in cauza. Sentința ar putea fi anunțata pe…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar trebui sa se pronunța, astazi, in dosarul in care fostul ministru de Interne, Cristian David, a fost judecat pentru ca ar fi primit 500.000 de euro pentru a interveni la fostul prefect de Buzau, Cristinel Bigiu, in vederea stabilirii dreptului…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa pronunte marti sentinta in dosarul in care fostul ministru Cristian David a fost acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 500.000 de euro.ICCJ a amanat in urma cu doua saptamani sentinta in acest dosar. Potrivit DNA, in…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție ar putea pronunța marți sentința in dosarul in care fostul ministru Cristian David a fost acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 500.000 de euro. Potrivit DNA, in calitate de ministru al Internelor și Reformei Administrative, in cursul anului 2007,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri, ca neintemeiata, contestatia depusa de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu prin care acesta solicita anularea condamnarii de 7 ani inchisoare primita in dosarul "Baneasa".Pe 3 august, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la 7 ani…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins, ca neintemeiata, contestatia depusa de omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu prin care acesta solicita anularea condamnarii de 7 ani inchisoare primita in dosarul Baneasa, informeaza Agerpres.ro. Reamintim ca, pe 3 august, Puiu Popoviciu…

- Tudorel Dobre, prim vicepresedintele Uniunii Camerelor de Comert Bilaterale din Romania, presedintele Camerei de Comert Bilaterale Romania Kuweit, avocat suspendat in cadrul Baroului Bucuresti, ramane sub control judiciar. Decizia a fost luata de judecatorii de la Curtea de Apel Constanta si poate fi…

- In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Crimele comunismului”, instrumentat de procurori militari ai Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, au fost efectuate cercetari sub aspectul savarșirii de infracțiuni contra umanitații…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a fost citata marți la Inalta Curte de Casație și Justiție, pentru a fi audiata in calitate de martor in dosarul 'Rovinari - Turceni', in care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova. Victor Ponta a fost trimis în judecata de DNA în dosarul 'Rovinari…

- Dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare, a primit un nou termen de judecata. Judecatorii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru, din Inalta…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dat astazi sentinta definitiva in dosarul in care Chistian Gigi Chiru era judecat pentru infractiuni la legi speciale. Instanta a respins apelul formulat de Chiru, astfel ca a ramas definitiva sentinta primita in data de 12 martie 2015. "Respinge,…

- Patronii de televiziune Sorin Oancea si Cozmin Gusa sunt asteptati luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiati in calitate de martori in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.La…

- La sfarsitul lunii mai, fostul primar al comunei Bozovici, Aurel Miclea, a fost condamnat de Tribunalul Arad la trei ani de inchisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de luare de mita, in celebrul caz al fraudarii fondurilor europene prin intermediul APIA Caraș-Severin. Miclea, in…

- Fostul ministru Valerian Vreme poate fi judecat in dosarul Microsoft, Inalta Curte de Casație și Justiție respingand excepțiile invocate de acesta, dosarul trecand astfel in faza judecarii pe fond.

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție au amanat, marți, pentru 21 noiembrie, pronunțarea sentinței in dosarul in care fostul ministru Cristian David a fost acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 500.000 de euro. Potrivit DNA, în calitate de ministru al Internelor și…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție urmeaza sa se pronunțe marți, in prima instanța, in dosarul in care fostul ministru Cristian David a fost acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 500.000 de euro. În același dosar au fost judecați Gheorghe Doliu, Valeriu…

- In dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea de „Cazul Colectiv”, instrumentat de procurori ai Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, s-a emis, la data de 27 aprilie 2016, rechizitoriu prin care s-a dispus trimiterea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa ia in discutie marti exceptia de neconstitutionalitate invocata de DNA in dosarul fostului vicepremier Gabriel Oprea in legatura cu declasificarea documentelor privind cheltuirea unor sume din fondurile operative ale DIPI.Pe 4 octombrie 2016, judecatorii…