Stiri pe aceeasi tema

- O fetita din orasul ucrainean Rivne a devenit mama la doar 12 ani. Minora a fost dusa la spital de mama sa fiind in travaliu. Nasterea a durat zece ore. Medicii au anuntat ca proaspata mama se simte bine, dar copilul s-a nascut cu o problema de sanatate.

- Scandalul dintre tanarul de 26 de ani și barbatul de 48 a izbucnit, spun polițiștii, in urma unor conflicte mai vechi. Cei doi erau in stare de ebrietate, s-au intalnit la un bar din Tomnatic și au inceput sa se certe. S-au injurat, iar cel tanar a luat o sticla de bere și l-a lovit pe cel mai in…

- Gest șocant facut de un deținut din penitenciarul din Drobeta Turnu Severin. Barbatul a fost gasit spanzurat in celula sa. Omul avea de executat o pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru viol. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Un detinut condamnat la trei ani de inchisoare…

- „Pe la 3 dimineața am fost cu un bun prieten la Mc sa mancam ceva, a mancat și dupa 20 de minute 30 ii venise rau, il durea stomacul tare. S-a dus acasa, a stat ce a stat și apoi s-a dus la urgențe. Am aflat de la fratele lui ca medicii l-au vazut și au spus ca e intoxicație și inca ceva la stomac.…

- Initiativa Ministrului Sanatatii de a trimite „pacienti sub acoperire” pentru a identifica angajatii din spitale care iau spaga a fost primita cu ostilitate de unii medici si de sindicate. Medicii critica initiativa Ministrului Sanatatii pe grupurile profesionale si pe retelele de socializare. Mai mult,…

- Un parc de joaca pentru copii a provocat un scandal imens in comuna ieseana Tibanesti. Si asta dupa ce angajatii primariei din localitate au inceput sa taie mai multi arbori. Spatiul verde face parte din ansamblul monument istoric Petre P. Carp. Stranepotul omului politic, arhitectul Serban Sturdza,…

- Situație inedita in Europa League, in care este implicata, fara sa vrea, și echipa din Liga 1 Betano, Viitorul. Clubul patronat și antrenat de Gheorghe Hagi nu iși cunoaște inca adversara din turul doi preliminar al Europa League.Citește și: Președintele Tribunalului Timiș, scrisoare care…

- Mai mulți bolnavi cronici au ajuns la spital din cauza caldurii. Medicii vin cu sfaturi pentru aceasta perioada in care organismul trebuie sa faca fața temperaturilor ridicate. The post Oameni ajunși la spital, in Timișoara, din cauza caldurii appeared first on Renasterea banateana .