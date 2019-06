Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 5 iunie. O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de miercuri, 5 iunie 2019, horoscop prezentat de...

- Florian Walter a suferit un atac cerebral vascular. Omul de afaceri a fost transferat, joi seara, de la Spitalul Universitar la Spitalul Floreasca, unde a fost operat. Se pare ca, dupa operație, starea de sanatate a lui Florian Walter este stabila. Fostul patron al lui Dinamo, U Cluj…

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de marți, 16 aprilie 2019, horoscop prezentat de...

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 10 aprilie 2019. Suparare mare pentru o zodie astazi și posibile probeleme de sanatate pentru alta. Nativii unei zodii ar trebui sa fie cu ochii in patru, deoarece o persoana vrea sa ii traga pe sfoara.

- Horoscop luni, 8 aprilie. Doua zodii ar putea afla ca sunt inșelate de parteneri, in timp ce alta va avea parte de sprijinul persoanei iubite in probleme de sanatate ori in alte situații neplacute.

- Florin Piersic a putut chiar sa glumeasca pe marginea acestui subiect. Rasturnare de situatie in cazul operatiei lui Florin Piersic. Ce spune marele actor despre interventia la genunchi "Ma simt foarte bine si chiar sunt foarte impresionat ca se intereseaza toata lumea de mine. Am auzit…

- La doar cateva zile dupa nastere, Andreea Balan s-a trezit intr-o balta de sange si a ajuns din nou la clinica unde a nascut. Aici medicii au observat mai multe hematoame sub operatia de cezariana si au operat-o de urgenta. Acum cantareta a ajuns la o alta clinica privata, potrivit Adevarul, dupa…

- Starea de sanatate a indragitului artist, Mihai Constantinescu, nu este deloc buna iar fanii sunt ingrijorati. Familia si prietenii artistului s-au panicat in urma cu doua saptamani, cand Mihai Constantinescu a ajuns la Spitalul Municipal din Bucuresti din cauza unor probleme respiratorii dar si a tensiunii…