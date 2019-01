Stiri pe aceeasi tema

- Marte, planeta actiunilor eroice, intra in Berbec, la el acasa, inca din 1 ianuarie. Asta inseamna ca vom fi cu totii pregatiti de actiune la cote maxime pentru a incepe deja sa ne punem in practica rezolutiile stabilite la trecerea dintre ani.Apoi, dupa cateva zile, pe 6 ianuarie, au loc…

- HOROSCOP Berbec: Deși este puternic, se teme de tradare.Femeile se tem sa nu fie tradate de partener, iar barbații sunt stresați de ceva fantastic: de impotența. Zodiile de foc sunt foarte virile. Principalul vinovat al fobiei Berbecului este planeta Marte care il guverneaza. Sfatul? Comunicarea…

- Horoscopul zilei de 6 decembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 6 decembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 6 decembrie 2018 spune…

- Horoscopul zilei de 2 decembrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 2 decembrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 2 decembrie 2018 spune…

- Horoscop, marți, 20 noiembrie 2018 – Berbec: Este posibil sa ajungi la o confruntare cu unul dintre superiori, din motive care ție ți se par foarte clare, dar cei din jur nu le cunosc și nici tu nu vrei sa le explici. Horoscop, marți, 20 noiembrie 2018 – Taur: Sunt posibile tensiuni cu asociații, cu…

- In noiembrie avem Luna Noua in Scorpion pe data de 7, Luna Plina in Gemeni pe 23, Mercur isi incepe mersul retrograd in Sagetator din 17 noiembrie, Venus este retrograda pana pe 16, Uranus retrogradeaza si el in Taur din 6 noiembrie. Pe langa toate aceste schimbari cu impact mai mic sau mai mare…

- Berbec - se anunța o saptamana cu accent pe intalniri și informații, pot chiar organiza o deplasare sau pot primi o comisie din strainatate. Miercuri este ziua cea mai tensionata Taur - o saptamana cu discuții despre bani, miercuri și joi probleme legate de contracte sau diverse aranjamente…