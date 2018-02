Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 februarie unii dintre ei vor admira eclipsa de Soare. In opinia expertilor, acest coridor de evenimente astronomice reprezinta o perioada de tensiuni majore, de schimbari si discutii, cu urmari dintre cele mai directe asupra noastra.

- Spune-i un altfel de "Te iubesc " cu o bijuterie! Daca sunteti in cautarea unui cadou ideal pentru partenerul dumneavoastra de Valentine's day, in magazinele Diana Collection din Pitesti si Curtea de Arges veti gasi cele mai frumoase bijuterii din aur sau argint, de cea mai buna calitate,…

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj ministrului Justiției, Tudorel Toader, printr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook. Deputatul PSD ii reamintește acestuia ca și-a ratat șansa de a fi un erou. Citeste si: Sorina Matei arunca NUCLEARA, dupa clasarea dosarului Microsoft:…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care sunt cele mai razbunatoare și de fiecare data cand sunt calcate pe coada, reacționeaza in cel mai violent mod, scrie estisuperba.ro. Citeste si Horoscop zilnic VINERI 9 februarie 2018. Solutia zilei la conflicte si oportunitati, in functie…

- Dragostea este cel mai frumos sentiment pe care cineva il poate avea, scrie estisuperba.ro. Totuși, nu toata lumea este facuta sa iubeasca. Exista persoane care nu iți pot manifesta sentimentele fața de ceilalți și care sunt necruțatoare cand vine vorba de sentimente. Citeste si Horoscop februarie…

- Nu toti nativii au noroc in dragoste si uneori vor fi dezamagiti cand se asteapta mai putin. Astrologii dezvaluie care vor fi semnele zodiacale care au de suferit in luna februarie si care vor avea o mare deceptie chiar inainte de Valentine's Day. Vezi daca te regasesti pe lista persoanelor care…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca daca primarul de Iasi Mihai Chirica va fi exclus din PSD, atunci partidul renunta definitiv la orice sansa de a mai castiga Primaria Iasi in 2020, precizand ca plecarea lui Chirica din partid deschide mai multe scenarii, toate defavorabile social-democratilor.Catalin…

- Ziua Indragostiților se apropie cu pași repezi și probabil ca te gandești și tu cum sa-l surprinzi pe partenerul tau in aceasta zi speciala. Astrele ne dezvaluie cum il vei putea face fericit pe iubitul tau, in funcție de semnul lui zodiacal.

- Unele persoane pur și simplu nu pot trece peste aceste momente de cotitura, in timp ce alții trec peste orice obstacol și au puterea de a transforma orice necaz in ceva favorabil lor. Este posibil sa fie și un sprijin divin. Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care pot trece peste…

- Februarie este o luna buna din punct de vedere astrologic, iar pentru 3 zodii, perioada ce urmeaza va fi una favorabila, atat din punct de vedere financiar, cat și pe plan sentimental, scrie avantaje.ro.Taur Taurii vor avea parte de succes pe toate planurile in luna februarie. Cei…

- HOROSCOP 3 februarie 2018. Afla ce îti rezerva astrele în aceasta zi! Se anunta o zi plina de realizari pentru aceste doua zodii, în schimb numai necazuri pentru tauri si lei. Atentie maxima!

- Ce spui despre a doua șansa? Parerile sunt imparțite. Unii spun ca orice om greșește și are nevoie de a doua șansa, in vreme ce alții spun ca iubitul nu o sa se schimbe și daca a greșit o data, o va face și a doua oara, scrie realitatea.net.

- HOROSCOP 1 februarie 2018 BERBEC In orice colectiv, cineva trebuie sa-si asume rolul de lider pentru ca are ceva mai mult curaj. De data aceasta tu ai putea fi omul potrivit pentru a trasa directia. Toti iti vor recunoaste valoarea, superioritatea si autoritatea si te simti bine in aceasta…

- BERBECAstazi ar trebui sa evitati situatiile stresante. Sunteti predispus unei stari melancolice, care va poate duce la depresie.TAURPe plan sentimental, aveti parte de liniste. Din punct de vedere financiar, ar trebui sa fiti foarte precaut.

- Horoscop financiar vara 2018: Pe parcursul lunilor iunie, iulie si august, Leii trebuie sa economiseasca bani, iar Capricornii au noroc in afaceri. Berbec In aceste luni, Berbecul se va bucura de o situatie financiara buna, insa nu trebuie sa arunce banii pe lucruri inutile de care nu se folosesc. Inainte…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…

- BERBEC: Berbecii au pus ochii mai de mult pe o persoana pe care nu și-o pot scoate din cap. Acum este momentul sa acționeze. Daca stau cu mainile in san, nu vor fi niciodata impreuna. TAUR: Taurii tind sa fie neincrezatori in forțele proprii și acest lucru ii impiedica sa realizeze…

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare,…

- "Daca vreți sa credeți ca aștia care protestam avem de vandut vreun șampon, treaba voastra. Nu am stat o secunda sa ma gandesc cați vor fi de acord cu reacția fața de Iohannis. Am scris cum m-a dus pe mine capul și așa cum cred eu ca e corect și greșit. In timp ce Iohannis vorbea, eu scriam. Nu poți…

- BerbecChiar daca nu recunosti, tu si partenerul aveti probleme de cuplu mai vechi si nu va mai intelegeti ca la inceput. Anul 2018 s-ar putea sa va aduca o despartire, insa nu trebuie sa suferi sau sa iti pierzi cumpatul. S-ar putea ca acesta sa fie cel mai bun lucru care ti s-a intamplat in…

- Cele mai mari probleme le va avea in viata de cuplu. Nativii, care vor dori sa daca anumite schimbari in viata amoroasa se vor lovi de impasibilitatea partenerilor. In plus, multe dintre ideile acestui nativ vor fi infirmate, aproape zilnic, lucru care il demotiveaza total deoarece crede ca…

- Berbec – Horoscop 4 ianuarie 2018 Esti invitat intr-o aventura. Poate fi efectiv o calatorie, o drumetie, o iesire din banal, sau doar o schimbare majora de directie prin care te arati dispus sa adopti alt stil de gandire, de viata, alta mentalitate sau atitudine, sau orice altceva consideri…

- BERBEC: Berbecii vor sa dea impresia ca nu sufera ca sunt singuri, insa nimeni nu știe ce se afla de fapt in sufletul lor. Ar fi mai bine daca s-ar concentra asupra domeniului financiar și și-ar plati datoriile pana la sfarșitul anului. TAUR: Povestea de dragoste pe care taurii…

- Horoscop 2018 BERBEC: In noul an, berbecii vor putea sa ia decizii pe care și le doreau de mult timp. Acești nativi se vor maturiza mai mult, ceea ce ii va ajuta sa țina piept greutaților. Pe plan sentimental se vor schimba multe, dar in bine. Horoscop 2018 TAUR: Taurii se vor intoarce din…

- Anul 2018 nu va reusi sa impace toate zodiile care vor sa traiasca o iubire ca-n filme. Pe plan amoros, cateva dintre ele vor suferi si se vor confrunta cu deceptii. Afla mai jos care sunt zodiile care isi vor lua adio de la partener, scrie Realitatea.net.

- HOROSCOP 27 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ce iubesti tu cel mai mult? Sa fii seful, asa e, si asta vei cauta si azi in aventura care ti se deschide in fata ochilor. Nu te preocupa atat de mult rezultatul, destinatia, ceea ce te asteapta la final, cat senzatia de satisfactie…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece…

- BERBEC Zilele de Sarbatoare iti aduc liniste si pace pe plan sentimental. E un moment numai bun sa recastigi dragostea partenerului de viata, mai ales daca intre voi au fost tensiuni in ultima perioada. Daca elti singura, cu siguranta te axezi pe familie si prieteni, insa tot vei resimti lipsa…

- FECIOARA Perioada Sarbatorilor iti aduce si stres, dar si relaxare. Va fi un mix de sentimente, iar asta presupune multa stapanire de sine. Pe cat de mult te poate enerva partenerul tau de viata, pe atat iti va oferi si momente de neuitat. E posibil ca neintelegerile sa apara din cauza…

- 1. LEU Nativul nascut in zodia Leu va intalni iubirea vieții sale chiar in ajun de Craciun. Acest nativ va cunoaște o persoana cu totul speciala, venita de peste mari și țari. Dragostea se va infiripa treptat și sigur, semnul protejat de Soare fiind foarte atent la fiecare detaliu deoarece…

- Daca ajungi la concluzia ca nu te-a ranit atat de tare și e ceva trecator sau se poate rezolva in doi, atunci pasul urmator e sa decizi daca merita sau nu o noua șansa, scrie estisuperba.ro. Citeste si 6 zodii care iubesc singuratatea. Ei sunt lupii singuratici Iata mai jos o lista…

- BerbecFoarte interesante sunt relațiile cu strainatatea in aceste zile. Este rost de calatorii indepartate, de discuții cu persoane straine sau de planuri in acest sens. Se deschide o etapa deosebita vizavi de relațiile cu strainatatea, evidențiindu-se totodata și o dorința de rafinare…

- Astrele ne dezvaluie multe despre noi și despre personalitatea noastra, scrie estisuperba.ro. De aceasta data, astrele ne dezvaluie care sunt zodiile care nu se vor ințelege niciodata și care nu pot avea o casnicie fericita impreuna. Citeste si Horoscopul dragostei. Cum stai cu dragoste in…

- HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: "Anul urmator este un an universal, cu ajutor, cooperare internaționala, progrese, dar și probleme cu apa și benzina. Cand spui an universal, toata lumea intra pe aceeași vibrație, vin investitori in colaborare. E anul femeii, asta inseamna infuzie de estetica,…

- BERBEC: Pot aparea situații ale caror rezolvare o poți gasi doar tu. Trebuie sa te concentrezi mai mult pe tine și sa nu dai atenție cuvintelor rautacioase ale celor din jur. Ar fi mai bine sa ai o atitudine pozitiva și sa privești partea buna din orice obstacol. TAUR: Acești…

- Decembrie. Se apropie Craciunul, se apropie sarbatorile, toți ne facem planuri de vacanța, ne gândim ce cadouri mai trebuie sa cumparam, ce rochie sau costum vom purta în noaptea dintre ani... toate acestea fiind lucruri extrem de normale. Dar daca... în loc de…

- Previziuni karmice: Zodiile care vor primi rasplata pentru faptele lor Nativii care sunt pe lista scurta a karmei sunt Peștii, Taurii și Capricornii. Persoanele nascute sub aceste semne zodiacale trebuie sa-și ia revanșa in aceasta saptamana. In aceasta saptamana nativii sunt sfatuiți…

- BERBEC Cei nascuti in aceasta vreme nu pot sta prea mult timp singuri. Asa ca daca nu au inca pereche, in aceasta iarna sigur vor face pasul cel mare si se vor indragosti pana peste urechi. Iar vestea cea mai buna e ca cei care incep relatii in perioada urmatoare au mari sanse sa ramana alaturi…

- HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: An universal doi, anul viitor. Ceea ce inseamna o perioada de pace si liniste", a spus Mihai Voropchievici. Acesta a declarat ca in plan economic apare un progres. „Intotdeauna, cand sunt cifre feminine, doi, patru, sase, opt, aici exista un surplus de finante.…

- Locul IV: GEMENI Acești nativi au investit la un moment dat intr-un proiect pe care l-au considerat a fi inutil, insa acum se va adeveri ca nu este deloc așa. Vor avea parte de o serie de surprize placute din acest punct de vedere. Este posibil ca o persoana draga acestor nativi sa…

- Zodiile pentru care luna decembrie aduce noroc din belsug si momente de vis! Cine primeste mai mult decat si-ar fi putut inchipui vreodata. In decembrie, este rost de multa bucurie, speranta si...

- Berbec Zona cea mai sensibila, in prima parte a lunii decembrie, este cea a relatiilor si parteneriatelor, unde au loc opozitii, conflicte, lupte pentru putere si dreptate. In cazul unor Berbeci, pot avea lor rupturi subite in relatii. Mercur retrograd le aduce in vedere necesitatea…

- Berbecii au parte de multe surprize și schimbari: o noua iubire, șansa de a calatori sau vești legate de cariera.Taurii gasesc noi surse de venit, primesc bani, bonusuri și cadouri. Iubirea poate veni de peste mari și țari. Gemenii trebuie sa iși asculte cu mai multa atenție partenerul,…

- PREVIZIUNI DECEMBRIE 2017. "Din punct de vedere afectiv e combinata. Dragostea este și in funcție de timpul liber și de forța financiara. Este o luna opt personala a țarii, cresc venituri, vor fi și zile libere. Din punct de vedere religios, e post, iar dragostea o punem in cui. Dragostea este la…

- Anul 2017 a fost greu pentru aceste doua zodii. Dar din 2018 lucrurile incep sa se indrepte, iar pana la finalul anului multe din probleme se vor fi rezolvat in mod favorabil. Sagetatorul și Balanța au avut multe ghinioane in ultimul timp și mulți nativi și-au pierdut, probabil, speranța. Anului 2018…