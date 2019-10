China si-a exprimat miercuri "profunda indignare" dupa un vot in Camera Reprezentantilor de la Washington in favoarea libertatilor civile in Hong Kong, noteaza AFP.



"Lansam un apel Statelor Unite (...) sa inceteze imediat amestecul in problemele Hong Kongului si in problemele interne ale Chinei", a declarat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al diplomatiei chineze, Geng Shuang, in timp ce Beijingul se confrunta de patru luni cu o provocare fara precedent din partea manifestantilor din Hong Kong.



Camera Reprezentantilor a adoptat marti o "Lege privind drepturile omului…