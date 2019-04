Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de hochei pe gheața Corona Wolves Brașov a egalat scorul la general, 1-1, in finala Campionatului Național, contra celor de la CSM Galați. In meciul doi, in deplasare, Corona Wolves Brașov a invins cu emoții, marți seara, in prelungiri, scor 2-3, pe reprize 0-1, 2-0, 0-1, 0-1. Pentru echipa…

- ASC Corona Brasov a invins-o pe CSM Galati cu scorul de 3-2 (1-0, 0-2, 1-0, 1-0), dupa prelungiri, marti, in deplasare, in meciul al doilea al finalei Campionatului National de hochei pe gheata. Dupa ce a cedat cu 2-5 in primul meci de la Galati, jucat luni, vicecampioana a reusit sa egaleze situatia…

- Luni seara a debutat finala Campionatului Național de hochei pe gheața. Titlul din acest sezon este disputat de Corona Wolves Brașov și CSM Galați. Din pacate, Brașovul a inceput cu stangul aceasta finala, iar Corona Wolves a pierdut confruntarea din aceasta seara, care a avut loc la Galați. Gazdele…

- Pe Patinoarul Olimpic Brașov s-a disputat, luni seara, al doilea meci al semifinalei Campionatului Național de hochei, intre Corona Brașov și SC Miercurea Ciuc. Partida a fost spectaculoasa, echilibrata, s-a jucat in ritm intens, in mare viteza și cu faze la ambele porți. Echilibrul a fost reflectat…

- CSM Galati a invins-o in deplasare pe campioana en titre, SC Miercurea Ciuc, cu scorul de 4-3 (1-1, 2-2, 1-0), vineri seara, si a castigat astfel sezonul regulat al Campionatului National de hochei pe gheata. Pentru ciucani au inscris Tihamer Becze, Tamas-Aron Biro si Radim Valchar, iar…

- SC Miercurea Ciuc a redevenit lider in Campionatul National de hochei pe gheata, vineri, dupa ce a invins echipa CSHC Marton Aron cu scorul de 9-0 (4-0, 2-0, 3-0), pe Patinoarul ''Vakar Lajos''. Golurile au fost marcate de Norbert Rokaly, Zsombor Antal (3), Eduard Casaneanu…

- ASC Corona Brasov a surclasat-o pe Sportul Studentesc cu scorul de 21-2 (10-0, 3-2, 8-0), sambata, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Golurile vicecampioanei au fost reusite de Mark Lee (4), Mikael Lidhammar (3), Arpad Mihaly (2),…

- Sport Club Miercurea Ciuc a ocupat locul al doilea, iar Corona Brasov s-a clasat pe trei la finalul sezonului regulat in Erste Liga la hochei pe gheata. Corona Brasov a castigat derby-ul cu Sport Club Miercurea Ciuc cu scorul de 3-2 (1-0, 2-2, 0-0), luni, pe Patinoarul Olimpic din Brasov. Gergo Biro,…