Hartuirea sexuala, o realitate si la nivelul ONUEste cumplit, pentru ca aceasta este o organizatie care ar trebui sa protejeze drepturile tuturor...Suntem atat de ipocriti

- Roger McNamee, unul dintre primii investitori in Facebook si ex-mentor al lui Mark Zuckerberg, a lansat un atac virulent impotriva fondatorului retelei sociale, pe care il acuza ca i-a dezamagit pe utilizatori si a promovat stiri false. McNamee a scris o serie de articole pentru The Washington Monthly,…

- In ultimii 20 de ani, ca efect al Legii 112/1995, 5667 de locuințe din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca au fost vandute catre chiriașii acestora, la o valoarea totala de 18.149.610,75 lei, respectiv un preț mediu de 3202 lei/apartament, fara a ajusta inflația și creșterea pieței, conform datelor…

- Nu trebuie sa exageram pericolul care vine din Rusia: economia ei se usuca și Kremlinul nu are cu ce sa sprijine pretenția de superputere, se arata intr-o analiza a revistei Forbes. Subiectul ”Rusia” in știrile americane a luat brusc dimensiuni alarmante, insa ingrijorarea generala este in unele privințe…

- HTC a anuntat urmatoarea generatie a headset-ului sau de realitate virtuala. Acesta se numeste Vive Pro si este un upgrade semnificativ atat din punct de vedere al performantei, cat si din punct de vedere al ergonomiei si capabilitatilor incluse in pachet. Fiecare element al dispozitivului a fost imbunatatit,…

- Vulcanul Taranaki din sud-vestul Insulei de Nord a Noii Zeelande, a primit statutul de personalitate civila și este sub protecția drepturilor omului. Vulcanul este sacru pentru opt triburi de maori indigene, iar guvernul țarii le-a imparțti responsabilitatea in privinta sa. Aceasta este "recunoașterea…

- In intervalul orar 830-1130, la nivelul Poliției Ploiești s-a organizat o acțiune rutiera pentru identificarea și sancționarea conducatorilor de autovehicule care nu respecta normele legale privind oprirea/staționarea regulamentara, ocazie cu care s-au aplicat 46 de sanctiuni, dintre care 21…

- "Din respect pentru Familia Regala si pentru istoria poporului roman, avand in vedere actiunile ce urmeaza a fi organizate la Palatul Regal pentru comemorarea Regelui Mihai, BNS a decis sa revizuiasca modul de organizare a marsului - miting anuntat pentru 12.12.2017, in Piata Revolutiei. Totusi,…

- Apple a inceput deja sa ofere solutii de integrare cu iOS pentru dezvoltatorii de aplicatii si jocuri AR, insa momentan nu ofera un produs dedicat acestui nou mediu. In lipsa unor ochelari cu realitate augmentata sau a unui headset VR de la Apple, va trebui sa folosim smartphone-urile sau tabletele…

- Conservatorii britanici au fost acuzati ca au semnat o declaratie prin care se atesta faptul ca animalele nu pot simti durere, multe organizatii de protectia animalelor organizand proteste pentru a-si expune dezaprobarea. Se pare ca toate acestea au fost cauzate de o dezinformare, o intelegere gresita…

- Potrivit serviciului meteorologic din Rusia, in luna septembrie au fost gasite concentrații „extrem de ridicate” ale izotopului radioactiv Ruteniu-106, dar neaga ca ar fi avut loc un accident nuclear, dupa poluarea radioactiva detectata. Conform oficialilor, cea mai mare concentrație a fost…

- Cercetatorii chinezi au descoperit insa o modalitate simpla si eficienta prin care poate fi prevenit cancerul de plamani. Potrivit oamenilor de stiinta de la Centrul pentru Preventie si Control Jiangsu, consumarea usturoiului crud de doua ori pe saptamana scade cu 44% riscul cancerului pulmonar.…

- Activistii avertizeaza asupra implicatiilor legislatiei care ne-ar putea trimite inapoi cu 50 de ani. Noua lege din Irak le-ar permite clericilor musulmani sa decida asupra contractelor de casatorie, acestia avand posibilitatea chiar de a legaliza casatoria pentru copii de noua ani, scrie The Guardian.

- Campania Opriti bullying ul sau desfiintati recreatiile , prin care se doreste sa se previna fenomenul de hartuire in scolile romanesti de amploare, a fost lansata marti de Organizatia Salvati Copiii, la Colegiul de Informatica Tudor Vianu din Capitala, relateaza Agerpres.Potrivit organizatiei, statistica…

- Programele de training nu sunt necesare doar pentru familiarizarea noilor angajati cu metodele de lucru. Acestea sunt o modalitate de a forma noi competente, dar si de a imbunatati imaginea si performantele companiei. Mai mult decat atat, trainingurile pot creste eficienta angajatilor, aducand in…