- Ghinion pentru un șofer care circula pe o strada din Capitala. Acesta a ajuns cu mașina blocata intr-o groapa cu pietre, dupa ce drumul pe care circula se afla in reparație.In zona s-a format ambuteiaj.

- Primarul General al Capitalei a anunțat, miercuri, punerea in dezbatere a unui proiect de hotarare, care ar urma sa intre in vigoare din 2020 și care prevede interzicerea autoturismelor non Euro, Euro 1 și Euro 2 in centrul Bucureștiului. De asemenea, șoferii mașinilor care nu sunt inmatriculate…

- Scandal cu bate si topoare, langa Capitala. Doua grupuri rivale s-au incaierat in plina strada. Conflictul a izbucnit intr-un maxi taxi, cand doi pasageri i-ar fi cerut soferului sa opreasca intre statii.

- Iata și cealalta latura a lunii. Dupa ce niște polițiști din Capitala au amendat o batrana pentru ca „traversa strada prea incet”, oamenii legii din Bistrița au fost surprinși intr-o ipostaza total opusa.

- O furtuna violenta a provocat inundatii grave in New York, Statele Unite. Ploaia torentiala a transformat strazile metropolei in rauri adevarate. Masinile care stationau, au ajuns pe jumatate in apa, iar oamenii de pe strazi s-au pomenit in puhoaie pana la brau.

- Fiecare strada sau bulevard din Capitala are mai multe benzi pe fiecare sens de circulatie, insa unele pot avea cu cate doua mai putin deoarece acestea se transforma in locuri de parcare. Sute de șoferi au uitat de bunul simț și iși creeaza zilnic comoditate.

- Accident pe strada Ismail din Capitala. Doua mașini s-au ciocnit violent, iar traficul este ingreunat.Șoferii sunt rugați sa evite zona respectiva.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa [email protected]

- Un proiect de hotarare pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea mașinilor staționate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice a fost adoptat, miercuri, in ședința CGMB.