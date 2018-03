Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut primul meci din dubla cu Rusia in preliminariile lui Euro 2018 la handbal feminin. Neagu și compania nu au reușit sa faca fața unei echipe a lui Trefilov mai bine organizate, care a avut tot meciul avantaj pe tabela.

- Primul meci oficial dupa eșecul de la Mondialul german, acolo unde Romania a ocupat doar locul 10, nu a fost prea bun pentru "tricolore". In disputa de la Togliatti, Neagu și compania nu au dat deloc emoții campioanei olimpice, echipa lui Trefilov impunandu-se clar cu 30-25. E adevarat ca miza era una…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de formatia Rusiei, cu scorul de 30-25 (17-15), miercuri, la Togliatti, intr-un meci din Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European din 2018. Tricolorele au fost conduse de la un capat la altul al meciului si s-au ridicat in putine…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de formatia Rusiei, cu scorul de 30-25 (17-15), miercuri, la Togliatti, intr-un meci din Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European din 2018. Tricolorele au fost conduse de la un capat la altul al meciului si s-au ridicat in putine…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de formatia Rusiei, cu scorul de 30-25 (17-15), miercuri, la Togliatti, intr-un meci din Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European din 2018. Tricolorele au fost conduse de la un capat la altul al meciului si s-au ridicat in putine…

- 'Factura la energie a Uniunii Europene se ridica la 1,11 miliarde de euro pe zi, adica cea mai scumpa factura la energie din lume, iar noi, spre deosebire de celelalte state membre, avem o performanta negativa fara precedent la nivel mondial. Am ajuns sa inregistram o crestere a pretului la gaze naturale…

- Dupa ce si-a umplut sacosele cu fel si fel de produse, celebrul om de televiziune si radio s-a indreptat spre parcarea subterana si si-a vazut de drum, scrie spynews.ro. Citeste si Andrei Gheorghe a murit cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Politia a deschis dosar de moarte suspecta…

- Dupa ce Igor Dodon a insultat public primarul satului Bacioi, spunând ca „este dus cu pluta”, Vitalie Șalari a zis tot ce crede despre președinte și despre atitudinea acestuia fața de unionism. Salari a mai spus ca „mai bine sa fii dus cu pluta,…

- Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza la scandalul dintre Marea Britanie si Rusia, generat de otravirea unui fost spion rus pe teritoriul britanic."Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s…

- Pana in 2022 numarul ultrabogatilor, cu averi mai mari de 50 de milioane de dolari, va ajunge in Romania la 360 (crestere de 50%), iar numarul celor cu averi de peste 5 milioane de dolari va creste la 5.630 (51%), arata compania, care a lansat a 12-a editie a The Wealth Report, studiu asupra averilor…

- Antrenorul nationalei Romaniei, Lynn Howells, spune ca obiectivul pentru partida cu Belgia, de sambata, din etapa a 4-a a Rugby Europe International Championship (REIC) 2018 este victoria, dar prima reprezentativa trebuie sa revina la ceea ce a jucat in partidele-test din toamna trecuta. ''Pentru…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Federatia Romana de Handbal a anuntat ieri lotul convocat pentru meciurile cu Rusia programate in 21 si 25 martie, in grupa de calificare la Campionatul European 2018. Romania este foarte aprope de primele actiuni oficiale cu nationala feminina din 2018, partidele cu Rusia in preliminariile Campionatului…

- Oficial, Armata Rosie s-a retras din Romania in 1958. In realitate, Romania n-a reusit nici azi, in anul de gratie 2018, sa scape de coloana a V-a a Moscovei, de agentii ei de influenta, care conduc sau cel putin influenteaza substantial destinele tarii. Doar tacticile s-au schimbat, in ani.…

- Selectionata de rugby a Romaniei invins, sambata, la Cluj Napoca, scor 25-15 (10-8), in in etapa a treia a Rugby Europe Championship. Dupa acest joc, Stejarii mai au programate confruntari cu Belgia (10 martie, Buzau) si cu Georgia (18 martie, Tbilisi).Stejarii se pot califica la Cupa Mondiala…

- Nationala Romaniei a invins reprezentativa Rusiei cu scorul de 25-15 (10-8), sambata, in etapa a 3-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata pe Cluj Arena, insa ''Stejarii'' nu au obtinut si punctul bonus ofensiv. AGERPRES/(AS-editor: Adrian…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters."Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Sistemul național de gaze se afla, miercuri, aproape de starea de risc, dupa ce consumul a crescut puternic in țara noastra ca urmare a viscolului și ninsorilor care au cuprins țara. Consumul de gaze se ridica la 54 de milioane de metri cubi pe zi. Astfel, indicatorul Line Pack era la 34,302 milioane…

- O expeditie din punct de vedere stiintific va urma un traseu de 20.000 de kilometri pe recent deschisa sosea trans-siberiana din Rusia si ce are ca obiectiv principal analiza efectului schimbarilor climatice asupra Padurii Boreale va fi organizata, in vara acestui an, de specialisti ai Centrul de Cercetari…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua militarizarea…

- Conform imaginilor, nava britanica de 297 de metri pare sa navigheze la o distanta de doar cativa metri de Kyzyl-60, o nava de marfa auxiliara. Nava britanica se indreapta acum spre Mediterana, dupa ce a efectuat misiuni de patrulare in Marea Neagra, alaturi de doua nave NATO din Romania si Turcia.…

- Simona Halep va juca in turul II la Doha contra sportivei din Rusia, Ekaterina Makarova. Disputa dintre cele doua jucatoare va avea loc miercuri. Interesant este faptul ca cele doua se vor afla fata in fata pentru a sasea oara, iar scorul intalnirilor directe este de 3 - 2 pentru Simona. Primul joc…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa rusa Rostov pe Don, 22-22 (11-12), duminica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Urmatorul meci al Romaniei este programat in 18 februarie, de la ora 13.45, la Madrid, cu Spania. Echipa Romaniei va mai intalni Rusia, la Cluj-Napoca, in 3 martie, Belgia, la Buzau, in 10 martie, si Georgia, la Tbilisi, in 18 martie. Sezonul 2017-2018, tur si retur, are o insemnatate majora pentru…

- Premierul Viktor Orban a declarat vineri ca Ungaria va semna un acord cu Romania pentru livrarea a patru miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, intelegere care va incheia monopolul Rusiei in tara sa, conform agentiei The Associated Press. In urma unei intrevederi cu premierul sarb Ana Brnabic,…

- 140 de ani de relatii diplomatice romano-ruse Valeri Kuzmin. Foto: Radio Chisinau Câteva companii rusesti sunt interesate de zacamintele de gaze românesti din Marea Neagra, a declarat astazi ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, în cadrul unui eveniment de marcare a 140…

- Cum sa ajungi sa lucrezi in SUA. Programul Work and Travel pare sa fie una dintre soluțiile pentru a ajunge sa lucrezi in SUA, de vreme ce Donald Trump iși dorește sa opreasca Loteria Vizelor . Care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca studenții. Intr-o sala, peste o suta de oameni urmaresc…

- Un memoriu parlamentar confidential agita apele la Washington. Este vorba despre un document intocmit de o comisie a Congresului condusa de un membru al Partidului Republican si care ar arata ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) ar fi comis abuzuri in privinta unor operatiuni de supraveghere ce aveau…

- Elvetianca Timea Bacsinszky si olandeza Kiki Bertens au pierdut, marti, in prima runda a turneului de tenis de la Sankt Petersburg (WTA), dotat cu premii totale de 733.900 dolari. Bacsinszky a fost invinsa de rusoaica Elena Ribakina 6-4, 6-3, in timp ce Bertens a abandonat in fata rusoaicei…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- LPF a anunțat cand se va disputa partida din Derby de Romania dintre Dinamo și FCSB, din etapa cu numarul 25 a Ligii 1. Meciul va fi duminica, 18 februarie, de la ora 20:45 și se va disputa pe Arena Naționala, Dinamo fiind echipa gazda pentru acest joc. ...

- Ponta: "Un miliard de euro pleaca din Romania in fiecare luna" Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca in fiecare luna din 2017 cate un miliard de euro a plecat din Romania, in ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si in prezent. "Lucrurile merg în directia…

- Un autobuz a luat foc in nord-vestul Kazakhstanului, ucigand 52 de persoane, a spus ministrul de interne. Doar cinci persoane au reușit sa iasa din mașina in flacari și au scapat cu viața primid ingrijiri medicale din partea echipajelor de salvare, scrie BBC News. Accidentul s-a produs joi dimineața,…

- Selectivv Mobile House este o companie specializata în planificarea și implementarea campaniilor publicitare pe platformele mobile, precum și în cercetarile care privesc utilizatorii de smartphone-uri și tablete. Lunar, compania deruleaza sute de campanii de advertising pe dispozitive…

- Primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin ediția 2019 imbraca forma turneelor, la care participa echipe imparțite in 6 (șase) grupe; doar prima clasata din fiecare grupa se califica in faza play-off a competiției, cu meciuri eliminatorii programate intre 8-10 iunie, respectiv…

- Echipa nationala a României a învins formatia Italiei cu scorul de 34-24 (18-13), joi, la Bolzano (Italia), în primul sau meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019.

- Romania a intrat in febra Campionatului European de handbal masculin, care va debuta vineri in Croatia, dar nu cu echipa nationala, care nu se mai califica la acest gen de turneu final de 22 de ani, ci cu arbitrii Sorin Dinu si Constantin Din, dar si cu observatorul Alin Cirligeanu.

- Gabriel Bujor De la HC Vaslui, selecționerul Xavier Pascual l-a pastrat in lotul Romaniei pentru meciurile din Italia din preliminariile CM din 2019 doar pe Gabriel Bujor. Naționala de handbal masculin a Romaniei va participa, in perioada 11-13 ianuarie, la turneul de calificare pentru Campionatul Mondial…

- Aproximativ 50.000 de sasi si svabi din Transilvania si Banat au fost deportati in Rusia dupa al Doilea Razboi Mondial. Aproape 10.000 dintre acestia au murit in lagarele rusesti. In satele si orasele din Transilvania mai exista inca supravietuitori ai deportarilor, care nu au vrut sa paraseasca Romania…

- CHIȘINAU, 5 ian — Sputnik. Sarcina fiecarui stat consta în îmbunatațirea imaginii pe plan internațional. Acest lucru poate fi realizat cel mai des prin diverse proiecte cultural-umanitare, cum ar fi cinematografia. Orice mențiune care apare în filmele artistice…

- Romania va avea miercuri trei reprezentante care vor evolua pe tabloul de simplu de la Shenzhen (in faza optimilor), ziua fiind deschisa de Irina Begu. Vor urma Simona Halep si Ana Bogdan. Irina Camelia Begu (43 WTA si cap de serie numarul 4) o va intalni pe Ekaterina Alexandrova (Rusia - 96 WTA) in…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de formatia Rusiei cu scorul de 25-18 (13-10), vineri, la turneul Yellow Cup, care are loc la Winterthur (Elvetia). In celalalt meci, Elvetia a dispus de Serbia cu 32-28 (18-15). Sambata, in finala, Elvetia va infrunta…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins, la Schaffhausen, reprezentativa Elvetiei cu scorul de 32-28, in meci amical programat inaintea turneului Yellow Cup, tot in Elvetia.Partida s-a disputat miercuri seara, la Schaffhausen, iar de acolo tricolorii au plecat la Winterthur, unde…

- Chiar daca Romania nu va fi prezenta la Campionatul Mondial, toate gandurile duc la turneul final din Rusia, care va fi la vara, la TVR. "Franța are prima șansa" - crede Marica, in timp ce Torje mizeaza pe Argentina lui Messi.

- Portarul titular al lui Dinamo si singurul fotbalist din Liga 1 ce va fi prezent la Campionatul Mondial 2018 cu "naționala" Panama, probabil, cea mai mare surpriza din Rusia. Jaime Penedo a sosit in vara 2016 in Ștefan cel Mare și este printre foarte puținii fotbaliști ai "cainilor" care joaca bine,…