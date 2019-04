Guy Verhofstadt: Un Brexit dur a devenit aproape inevitabil

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Camerei Comunelor s-au pronuntat luni seara împotriva organizarii unui nou referendum, respingând toate cele patru amendamente supuse la vot, potrivit Mediafax. Votul Camerei Comunelor are rolul de recomandare, fara a exista obligativitatea de aplicare a deciziilor de catre Guvernul…

- O noua zi cruciala la Londra. Acordul Brexit negociat de Theresa May cu Bruxellesul va fi votat in Camera Comunelor pentru a treia oara, chiar in ziua in care Marea Britanie ar fi trebuit sa paraseasca oficial UE.

- Dupa o discuție de aproape doua ore cu premierul Theresa May și dupa consultari fara participarea premierului britanic, liderii Uniunii Europene au decis sa aprobe amanarea Brexit, dar numai pana la data de 22 mai, și numai daca Parlamentul de la Londra voteaza acordul negociat. Daca parlamentul britanic…

- BREXIT. Membrii Camerei Comunelor au aprobat, miercuri seara, un amendament sustinut de guvern care solicita premierului Theresa May sa se asigure ca garantiile privind drepturile cetatenilor UE, convenite cu...

- Dupa ce Camera Comunelor a respins marti seara Acordul Brexit incheiat cu UE dupa ce 432 voturi contra si doar 202 pentru, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a reactionat pe Twitter intreband retoric care ar fi „singura solutie pozitiva” pentru Marea Britanie.

- Camera Comunelor a respins marti Acordul Brexit incheiat cu UE, punand sub semnul intrebarii modul in care Marea Britanie va iesi din UE, ori chiar daca va mai parasi Blocul comunitar. 432 de parlamentari au votat contra acordului si 202 pentru.

- Camera Comunelor se va pronunta marti pe tema Acordului Brexit, insa exista semnale clare ca acordul negociat de guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand sub semnul intrebarii modul in care Marea Britanie va iesi din UE, ori chiar daca va mai parasi Blocul comunitar.