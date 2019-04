Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aloca 5000 de euro pentru persoanele cu dizabilitați pentru a-și putea cumpara echipamente asistive. Proiectul, finanțat din fonduri europene, are o valoare de 23.5 milioane euro, a anunțat Rovana Plumb, potrivit mediafax.Citește și: Ieșire violenta a lui Traian Basescu la adresa…

- Zeci de persoane cu dizabilitati din toata Romania si-au gasit o a doua casa si un loc de munca platit decent la societatea bucuresteana Nazarcea Grup, cea mai mare unitate protejata din tara si singura de acest fel dezvoltata si sustinuta de o autoritate publica locala.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri ca, in aceasta saptamana, a fost aprobata o procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive. "Avem in programul de guvernare un capitol numit…

- Prim-ministrul Australiei a anunțat ca statul va porni o ancheta de trei ani la nivel național, cu privire la abuzurile fața de persoanele cu dizabilitați, scrie BBC News. În ultimii ani națiunea a fost martora unor cazuri cumplite de abuz, petrecute în centre de îngrijire,…

- Deputatul PSD Dorel Caprar regreta ca persoanele cu dizabilitati au devenit tinta unor manipulari politice din zona dreptei si impartaseste pozitia nuantata a ministrului Muncii, Marius Constantin Budai, conform careia indemnizatia acestei categorii trebuie in continuare achitata de catre Ministerul…

- Schimb dur de replici, miercuri, in plenul Parlamentului, la dezbaterea bugetului de stat pe 2019. Opozitia a acuzat Guvernul ca foloseste persoanele cu dizabilitati ca "victime colaterate" in razboiul cu primarii. Ministrul Muncii a raspuns pe acelasi ton, si i-a acuzat la randul lui pe parlamentarii…

- Mai multe mamici ale unor copii cu dizabilitati și adulti cu astfel de probleme, din județul Dolj, au protestat, vineri, în Piata &"Mihai Viteazul&" din Craiova, în semn de nemulțumire fața de proiectul de buget pentru anul

- Zeci de oameni, intre care și persoane cu dizabilitați, protesteaza, vineri, in Timișoara, Alba Iulia și Cluj-Napoca fața de proiectul de buget care prevede ca autoritațile locale sa susțina integral finanțarea asistenței sociale. Manifestanții cer și inființarea Fondului pentru Dizabilitate, conform…