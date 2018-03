Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi vrea un tandem intre centru-dreapta si miscarea anti-sistem 5 Stele in vederea formarii unui guvern cu o agenda prestabilita, relateaza miercuri cotidianul La Repubblica, citat de Reuters. Berlusconi, liderul partidului Forza Italia, l-a informat…

- "A fost o mare surpriza la alegerile legislative din Italia, care arata deja o tendința in Europa: curentele eurosceptice, populiste sau de extrema dreapta sunt tot mai puternice. Uitați-va in Austria, unde cancelarul Sebastian Kurz, un tanar de 31 de ani, a fost forțat sa coabiteze la guvernare…

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a facut apel luni la Partidul Democrat (PD, centru-stanga), invins in alegerile de la 4 martie, sa ajute la formarea unui guvern al blocului sau de centru-dreapta, pentru ca Italia sa evite o intoarcere rapida la urne, transmite Reuters. Scrutinul…

- Dupa cum se explica pe site-ul Ministerului de Interne al Italiei, unele procese verbale de la birourile de vot au fost trimise direct la Curtile de Apel, care vor desemna castigatorii, insa aceste rezultate sunt in continuare asteptate. Coalitia dreapta/extrema dreapta a obtinut 37% din…

- Silvio Berlusconi a anuntat, miercuri, ca il sustine pe Matteo Salvini, presedintelui partidului de extrema-dreapta Liga Nordului, in incercarea acestuia de a forma un guvern, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta au convenit in timpul campaniei electorale ca liderul formatiunii care obtine cele mai multe voturi sa conduca noul guvern. Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini, a obtinut 17% din voturi, devansand formatiunea Forza Italia, a lui Berlusconi,…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Coalitia de centru-dreapta trebuie sa primeasca sarcina formarii viitorului guvern al Italiei, afirma Silvio Berlusconi, liderul formatiunii Forza Italia, dupa rezultatul neconcludent al scrutinului parlamentar, informeaza cotidianul La Repubblica.

- Liderul partidului de extrema-dreapta Liga Nordului a spus marti ca doar el ar putea fi prim-ministru din partea aliantei de centru-dreapta dupa ce partidul sau a luat cele mai multe voturi din blocul conservator, scrie Reuters. Niciun partid nu a putut obtine majoritatea in Parlament in urma alegerilor…

- Miscarea 5 Stele (M5S) este partidul care a obtinut cele mai multe voturi in urma alegerilor parlamentare din Italia – 32,22%, dupa numararea a 99% dintre voturi. Pe locul doi se situeaza Partidul Democrat cu 18,9% iar pe trei Liga Nordului cu 17,69%, scrie The Guardian. Cu toate acestea, alianta…

- Uniunea Europeana a pierdut alegerile in Italia. Dar nu le-a castigat nimeni! Incepe cosmarul politic. Sau Bunga Bunga? Uniunea Europeana a pierdut alegerile în Italia. Dar nu le-a câstigat nimeni! Începe cosmarul politic. Sau Bunga Bunga? Valentin Naumescu…

- "Am decis sa demisionez din functia de lider al Partidului Democrat. Este necesar sa deschidem o noua pagina", a declarat Matteo Renzi intr-un discurs rostit luni seara. Partidul Democrat, aflat la guvernare in prezent, a obtinut un scor de doar 18,5% in urma scrutinului legislativ desfasurat…

- Rezultatul indecis al alegerilor din Italia, care nu a dat un castigator clar, a trimis din nou „cizma italiana” intr-o criza politica, care a lovit imediat piata financiara din peninsula. In acest timp, partidele populiste si-au revendicat dreptul de a conduce urmatoarea guvernare, potrivit Bloomberg.…

- De altfel, in pofida succesului coalitiei sale, Berlusconi era in silenzio stampa luni, cel putin pana la redactarea acestui comentariu. Inaintea scrutinului, el parea adevaratul stapan al aliantei, dar rezultatele preliminare confirma pronosticurile lui Salvini. Din cele 37 de procente ale acestei…

- Desi coalitia dreapta-extrema dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi se afla pe primul loc conform rezultatelor preliminare ale alegerilor legislative din Italia, el a pierdut leadership-ul dreptei in favoarea partenerului sau de coalitie, Matteo Salvini, al carui partid de extrema-dreapta…

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta …

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta Asa cum anuntasera sondajele,…

- Coalitia, in cadrul careia Liga a devansat puternic partidul lui Silvio Berlusconi, pare cu toate acestea a fi departe de o majoritate in parlament. Insa Matteo Salvini s-a declarat impotriva oricarui acord cu populistii din Miscarea 5 Stele, partidul clasat pe primul loc, cu peste 32% din voturi.…

- Perspectiva noului guvern italian este un orizont economic si mai dur, continuarea stagnarii, o incetinire a cresterii economice si un nou “deceniu pierdut”, spune Christopher Dembik, director analiza macro Saxo Bank. „Pur si simplu nu vad cum urmatorul guvern de la Roma poate evita un…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a anunțat joi noaptea ca a acceptat propunerea lui Silvio Berlusconi de a fi candidatul Forza Italia pentru postul de prim-ministru. Anunțul apare cu 2 zile inaintea organizarii alegerilor generale din Italia. ”Ii mulțumesc președintelui Berlusconi…

- Matteo renzi Social-democrația, cea care decenii la rand a fost cea mai influenta forța politica europeana, se zbate sa supraviețuiasca. Toate sondajele de opinie indica faptul ca alegerile generale din Italia vor fi caștigate – e drept, cu o majoritate fragila – de o coaliție de centru-dreapta compusa…

- Cele mai mari șanse pentru formarea viitorului guvern le are coaliția de centru – dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi (81 de ani), care insumeaza aproximativ 35% din opțiunile electoratului (225-265 de locuri) – sub pragul de 40-45% din voturi (316 locuri in parlament), necesar pentru…

- Pe baza rezultatelor partiale reiese ca in Italia exista doua optiuni de guvernare: o coaliție de dreapta, compusa din Frații Italiei, Liga Nordului și Forza Italia sau o guvernare ipotetica formata din Forza Italia și Partidul Democratic. Populismul este o mișcare cu popularitate in creștere in Italia,…

- Principalele scenarii: ALEGERI ITALIA REZULTAT. VICTORIE A COALITIEI DREAPTA/EXTREMA DREAPTA ”Este putin probabil ca unul dintre acesti trei pretendenti sa reuseasca sa obtina o majoritate absoluta, dar exista unul, unul dingur, care ar putea sa reuseasca. Dreapta”, declara recent Roberto…

- Coalitia de centru-dreapta, compusa din Forza Italia a fostului premier Silvio Berlusconi, partidul de extrema dreapta Lega (fosta Liga Nordului) condusa de Matteo Salvini, partidul de dreapta Fratelli D'Italia si Noi con l'Italia, ar putea conta pe 225 de locuri in Camera Deputatilor din 630.

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP conform News.ro…

- REZULTATE ALEGERI ITALIA Partidul ANTI-UE, Mișcarea 5 Stele se afla pe primul loc la alegeri, conform ultimelor exit poll-uri. ALEGERI ITALIA REZULTATE Potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne pentru postul national de televiziune Rai, cele patru partide din coalitia de dreapta-extrema…

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP, conform…

- Coalitia de dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica - intre 31% et 41%, potrivit exit-poll-urilor realizate la iesirea de la urne, dar nu obtine majoritatea absoluta.…

- Scrutinul parlamentar din Italia s-a incheiat duminica la ora locala 23:00, exit-poll-urile indicand o victorie a Miscarii 5 Stele, cu 29,5 - 32,5% din voturi. Partidul Democrat este pe locul al doilea iar Forza Italia e pe locul trei, cu 12,5 - 15,5% din voturi.Italienii au fost chemati duminica…

- ALEGERI ITALIA. Mișcarea 5 Stele a câștigat scrutinul legislativ din Italia, dar nu are majoritate. Partidul Democrat aflat la guvernare este în scadere, la fel și Forza Italia, partidul de centru-dreapta al lui Silvio Berlusconi, în vreme ce

- REZULTAT ALEGERI PARLAMENTARE ITALIA. Alegerile s-au organizat dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formațiunii de centru-stanga Partidul Democrat, și dizolvarea Parlamentului de catre președintele republicii in data de 28 decembrie 2017. ALEGERI ITALIA REZULTAT. Rezultatul scrutinului…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- In Italia, duminica, vor avea loc alegeri generale. Dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formatiunii de centru-stanga Partidul Democrat, si dizolvarea Parlamentului de catre presedintele republicii in data de 28 decembrie 2017, se vor organiza noi alegeri cu scopul de a incheia criza politica…

- Coalitia de centru este o "alianta solida, deoarece am lucrat cu totii la acelasi program pe care l-am si semnat, astfel incat nu am nici un motiv sa ma indoiesc de loialitatea lor. Ne cunoastem dinainte de anul 2000, avem la activ douazeci de ani de colaborare si guvernam impreuna regiuni importante.…

- Fostul premier Silvio Berlusconi s-a declarat increzator ca formatiunea sa, Forza Italia (centru-dreapta), va putea alcatui o coalitie guvernamentala cu formatiuni de dreapta si extrema-dreapta dupa scrutinul parlamentar programat in Italia pe 4 martie, relateaza cotidianul Il Tempo.

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sâmbata mitinguri electorale în principalele orase ale tarii, în contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. În centrul orasului…

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Coalitia de dreapta din Italia conduce in sondajele de opinie cu mai putin de doua saptamani inaintea alegerilor legislative, dar rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. …

- Prin urmare, pentru a fi stimulata angajarea acestor trei milioane de tineri, el a propus scutiri fiscale pentru companiile care ar angaja tineri someri, sugerand o scutire totala de impozite pentru primul contract de munca al unui somer.In aceste declaratii, date la o asociatie a mediului…

- Liderii partidelor italiene de dreapta promit in campania electorala pentru alegerile legislative din 4 martie ca vor repatria sute de mii de imigranti ilegali, o masura care conform sondajelor le-ar putea aduce voturi, dar in realitate ea va fi foarte greu de implementat, explica marti agentia Reuters…

- Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile rezultate ale votului din 4 martie, in timp ce previziunile arata ca in prezent niciun partid sau coalitie nu ar obtine o majoritate absoluta. "Sunt de acord cu Silvio Berlusconi, este corect sa ne…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…

