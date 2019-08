Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei de Politie Rurala Izvorul Barzii au fost sesizati prin 112 de o femeie de 74 ani, din comuna mehedinteana Breznita Ocol, despre faptul ca in jurul orei 19.00, un barbat a fost lovit de o alta persoana.

- Polițiștii și procurorii din Galați fac cercetari dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, un barbat și-ar fi omorat fratele in timpul unui scandal, produs pe fondul consumului de alcool. Suspectul este audiat de polițiști, informeaza Mediafax.Polițiștii și procurorii fac cercetari in satul…

- In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au descins la domiciliile a 5 persoane din Craiova, banuite de Post-ul Polițiștii gaeșteni au descins la hoții din Craiova! Prejudiciul din dosar este de 100.000 de lei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii din Salciua il cerceteaza pe un barbat din comuna, pentru violența in familie, dupa ce, pe fondul consumului de alcool, și-a agresat fiica. Fața de acesta a fost emis și un ordin provizoriu de protecție, iar polițiștii i-au ridicat cele doua arme de vanatoare deținute in mod legal. La data…

- Ordin provizoriu de protectie pentru un barbat din Salciua, care și-a agresat fiica, pe fondul consumului de alcool Polițiștii din Salciua il cerceteaza pe ... The post Ordin provizoriu de protectie pentru un barbat din Salciua, care și-a agresat fiica, pe fondul consumului de alcool appeared first…

- Un nou incident in care a fost folosita o arma s-a produs sambata noapte in județul Ilfov unde, pe fondul unui conflict mai vechi și al consumului de alcool, un barbat a tras asupra unui grup de persoane cu un pistol airsoft, dupa o discuție aprinsa in fața casei agresorului. Trei persoane la spital.Pe…

- La data de 4 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au fost sesizati prin numarul unic pentru apeluri Post-ul TEIȘ: Un tanar și-a ucis tatal pe fondul nemulțumirilor legate de vanzarea unei case apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii dambovițeni au ieșit astazi in fața Inspectoratului de poliție al județului, dar și al Poliției Orașului Gaești, pentru momente Post-ul DAMBOVIȚA: Momente de reculegere in memoria polițiștului impușcat de un interlop (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .