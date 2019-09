Gorj/ Ministerul Culturii negociază cu Visarta drepturile imagine asupra operelor lui Brâncuș Reprezentanții Ministerului Culturii au inceput negocieri cu societatea Visarta, care administreaza drepturile de imagine asupra operelor lui Brancuși, pentru a putea realiza suveniruri și alte produse. In prezent, reproducerea imaginilor cu operele brancușiene nu este posibila, daca nu exista un acord al Visarta. Firma respectiva negociaza in numele moștenitorului drepturilor de imagine, cetațeanul canadian Theodor […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

