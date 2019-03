Glovo, disponibila si in Timisoara. Cum poti comanda orice cu aplicatia de livrare rapida

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Numarul pasagerilor care au calatorit cu avionul 2018 a fost de peste 21,8 milioane persoane, in creștere cu 7,9% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce privește transportul de…

- Grație unui proiect inițiat de Societatea Romana de Gastroenterologie și Hepatologie (SRGH), persoanele cu risc crescut de hepatita C iși pot face gratuit testul de depistare și diagnosticare precoce și la Institutul Clinic Fundeni, din Capitala. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 443, ediția…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a finalizat analiza inscrierilor planurilor de afaceri in programul Start-Up Nation, editia 2018. Lista planurilor de afaceri, in ordinea numerelor de identificare in Registrul Unic Electronic (numar RUE), a fost publicata atat pe site-ul…

- Patru orașe vor avea tramvaie noi romanești produse la Astra Vagoane Arad. 62 de garnituri de tramvai urmeaza a fi livrate, cu posibilitate de suplimentare cu inca 28 de tramvaie. Astra Vagoane va livra tramvaiele in Cluj Napoca, Galați, Oradea și Arad. Omul de afaceri Valer Blidar, care controleaza…

- Programul de pre–accelerare pentru startup–uri tehnice Innovation Labs a deschis înschrierile pentru hackathoanele din București, Cluj–Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara. Înscrierile sunt deschise studenților și tinerilor care vor sa contstruiasca proiecte IT pe care sa le…

- Glovo, aplicatia care permite utilizatorilor sa comande si sa livreze orice, a expediat 300.000 de produse in 7 luni de existenta pe piata locala. In lunile urmatoare, aplicatia urmeaza sa se extinda si in Cluj, Timisoara si Iasi.

- Tehnologia pune ușor, dar sigur stapanire pe noi! Fiecare roman are un telefon inteligent și marea majoritate are o aplicație de comenzi taxi instalata. Și asta pentru ca peste 200.000 de comenzi de taxi au fost solicitate in saptamana 20-27 decembrie, doar printr-o singura aplicație mobila! Iar numarul…