Gianluca Mech, premiat in Romania pentru campania internationala impotriva obezitatii

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat un interviu publicatiei austriece Kurier, in care afirma ca este un adversar pentru oricine pune in pericol lupta impotriva coruptiei si statul de drept in Romania si ca, din pacate, actuala majoritate guvernamentala are actiuni in acest sens. Presedintele spune…

- Campania „Șanse Clever”, organizata de Clever Taxi în perioada 3 august – 16 septembrie, și-a desemnat recent șoferul câștigator. Ciprian, în vârsta de 41 de ani, taximetrist cu peste 15 ani de experiența în București, a fost premiat cu o mașina Skoda…

- Ducesa de York si-a dedicat mare parte din activitate acelor cauze care au ca scop ajutarea copiilor si a oamenilor cu diferite povesti de viata, din diferite medii sociale. Este constienta ca rata mortalitatii din cauza obezitatii este tot mai mare, asa ca a pornit intr-o campanie de constientizare…

- "Intr-o opinie adoptata vineri, Comisia de la Venetia si-a exprimat ingrijorarea ca multe dintre amendamentele la Codul Penal si la Codul de procedura penala din Romania slabesc in mod serios eficienta sistemului judiciar in lupta impotriva infractiunilor de coruptie, a infractiunilor de violenta si…

- Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia a fost iluminat in roz, luni seara, cu ocazia Zilei mondiale de lupta impotriva cancerului la san. Evenimentul a avut loc in cadrul campanie de informare derulata de Organizația Femeilor Liberale Alba. Campania a debutat la ora 17.00 pe B-dul…

- Organizația Femeilor Liberale Alba desfașoara luni, 1 octombrie 2018, o campanie de informare cu privire la riscul producerii cancerului de san la femei. Campania va debuta la ora 17,00 pe B-dul Transilvaniei. Cu aceasta ocazie se vor distribui flyere informative, broșuri, baloane și se vor furniza…

- Liderii europeni au convenit sa inceapa negocierile cu Egiptul si alte tari din Africa de Nord pentru a lupta impotriva plecarilor clandestine ale migrantilor spre Europa, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz, in cea de-a doua zi a unui summit UE care are loc la Salzburg, relateaza AFP.…