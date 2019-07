Ghidul Tranzacțiilor Imobiliare ediția a VI-a, lansat la Cluj-Napoca. Cele mai scumpe tranzacții Vineri, 5 iulie 2019 a avut loc lansarea publica a celui de-al șaselea ghid realizat pe baza tranzacțiilor imobiliare incheiate intre vanzatori și cumparatori pe raza municipiului Cluj-Napoca, in anul 2018. Acest produs este pus la dispoziția comunitații de catre o echipa din cadrul companiei de consultanta Veridio compusa din evaluatori membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania, coordonata de Adrian Vascu, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local Cluj-Napoca. ”Culegerea de date și folosirea lor pentru a ințelege mai bine cum funcționeaza orașul este… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

