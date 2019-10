Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, cercetat pentru crimele din Caracal, a dobandit cunoștințe judiciare in timpul pe care l-a petrecut dupa gratii. Specialiștii din Poliția Romana, ajutați de ofițerii FBI, lucreaza la un raport psihologic al barbatului care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu.…

- Polițista care a jucat rolul Alexandrei are, marți, rolul Luizei, in cadrul reconstituirii cazului fetei de 18 ani, despre care Gheorghe Dinca spune ca a omorat-o dupa ce a luat-o la ocazie, in luna aprilie. Dinca pare purtand pe brațe un sac, in care ar fi pus,in ziua crimei, trupul Luizei Melencu.…

- Medicii legisti au fost chemati de urgenta la locuinta lui Gheorghe Dinca din Caracal. Criminalistii au sapat o groapa de trei metri in curtea acestuia, unde au gasit o cantitate impresionata de oase. Surse din cadrul anchetei au precizat ca fragmentele osoase nu sunt umane, fiind de animale. Anchetatorii…

- Gheorghe Dinca ar fi beneficiat de diferite sume de bani primite prin transferuri bancare, anchetatorii verificand operațiunile pe care barbatul le-a efectuat pentru a afla daca exista o legatura intre aceste venituri și comiterea unor infracțiuni, precizeaza surse judiciare pentru Mediafax. Surse judiciare…

- Rezultatele expertizei antropologice finalizate vineri arata ca oasele ridicate de la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal aparțin unei fete cu varsta intre 15 și 17 ani, au declarat pentru MEDIAFAX surse din INML.Surse din Institutul Național de Medicina Legala "Mina Minovici" au declarat…

- Desi sustine ca le-ar fi rapit si ucis pe Alexandra si Luiza, anchetatorii nu au reusit pana acum sa le gaseasca trupurile. Abia vineri seara ar putea primi rezultatul testelor ADN efectuate pe ramasitele umane gasite in casa ororilor din Caracal. Tot joi, Dinca a fost dus dimineata la Institutul National…

- Criminalul din Caracal a dat detalii la audieri despre crimele pe care le-a comis in casa sa. Surse din ancheta spun ca Gheorghe Dinca a sustinut le-a ucis in mod similar pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. "Le-am dat o palma si au cazut", sustine individul. Deocamdata, procurorii nu se pot baza…