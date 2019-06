Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat in Germania in legatura cu uciderea unui responsabil politic local in mod declarat pro-refugiati, au anuntat autoritatile duminica, iar media au relatat ca suspectul ar avea conexiuni cu extrema-dreapta, potrivit AFP. Un barbat de 45 de ani a fost arestat sambata dupa…

- Un barbat din satul Tauni, comuna Valea Lunga, a ajuns in arest, fiind acuzat ca a intretinut relatii intime cu o fetita de 11 ani. Totul s-ar fi petrecut in locuinta acestuia, de doua ori.

- Polițiștii Serviciului de Investiții Criminale au reținut un barbat banuit de savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala și amenințare. Ulterior acesta a fost arestat preventiv. Poliția municipiului Slatina a fost sesizata, in cursul lunii martie, despre faptul ca un barbat, de ...

- Un asistent medical din Germania a recunoscut ca a comis zeci de crime, dar exista suspiciuni ca ar fi fost omorati aproximativ 300 de pacienti, investigatiile fiind in curs, informeaza cotidianul The New York Times, citat de Mediafax. Noul asistent ...

- Un tanar bulgar a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare, in prima instanta, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova in octombrie, a anuntat un tribunal din Ruse (nord), relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Nathalie Loiseau, capul…

- Politia nord-irlandeza a arestat doi tineri de 18 si 19 ani in legatura cu uciderea jurnalistei Lyra McKee, in varsta de 29 de ani, in contextul protestelor lansate de disidenti republicani in urma unor raiduri ale politiei in cartierul Creggan din Londonderry, joi seara, a anuntat sambata serviciul…

- Uciderea de anul trecut a lui Kuciak, reporter care investiga cazurile de coruptie, si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, au starnit proteste masive care au dus la demisia premierului Roberto Fico. Omul de afaceri slovac Marian Kocner a fost inculpat pentru ca a ordonat uciderea jurnalistului de…

- Acuzata ca a lasat sa moara de sete o fetița de cinci ani de etnie yazidi in Irak, o femeie germana care s-a alaturat gruparii jihadiste "Statul islamic" este judecata marți sub acuzația de crima de razboi și omucidere, scrie AFP.